Retailový platební systém ve Švédsku prošel v posledních 15 letech velkými změnami. Tou dobou přenesla tamní centrální banka veškeré náklady na manipulaci s hotovostí na švédské obchodní banky. "To přinutilo trh k optimalizaci a ústupu od hotovosti. Používání karet zažilo opravdový boom," říká Joseph Hajj, ředitel pro strategii ve společnosti Getswish. I proto byla v roce 2012 vytvořena mobilní platební metoda Swish, ­kterou nyní používá 92 procent Švédů ve věku do 65 let.