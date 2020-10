Stejně jako jakákoliv jiná odvětví začínají i gastronomii pomalu pohlcovat technologie. GastroTech, jak se prostupování inovací do oboru říká, má potenciál změnit naše vnímání pohostinství k nepoznání.

Digitalizace, internet věcí a další moderní technologie se pomalu přelévají i do gastronomie, tedy oboru, který se v tomto ohledu donedávna nacházel poněkud za zenitem a kde největším technickým výkřikem byl platební terminál. Průnik inovací pomohla uspíšit pandemie − ta naučila zákazníky objednávat si jídlo on-line, vzniklo také množství donáškových aplikací a platba hotovostí, která v tomto segmentu dominovala, se stala téměř sprostým slovem.

Jednou z příjemných tech novinek, které se krátce po rozvolnění opatření začaly objevovat už i v českých restauračních zařízeních, je virtuální jídelní lístek. Odpadá tak potřeba roznášet menu vytištěná, což jednak chrání hosty před nutností listovat v "ohmataných" menu, ale zároveň urychluje proces objednávky. Qerko tak dál inovuje bezkontaktní zážitek v restauracích. Načtením kódu ze stolu může zákazník okamžitě útratu zaplatit, ať už kartou nebo mobilem. Neexistuje žádné "dohromady, nebo zvlášť". Nic není třeba rozpočítávat, během dvou vteřin jen odklikáte, co jste zkonzumovali, a "svajpnutím" zaplatíte. Ničeho se nedotýkáte a za pár sekund je hotovo. Navíc jste automaticky ve věrnostním programu restaurace, už nemusíte nosit plastové kartičky.

Lukáš Kovač, zakladatel a CEO Qerko Jeho cílem je zbourat zažité konvence v gastro segmentu. Před založením aplikace Qerko pracoval jako produktový manažer pro Seznam.cz a Avast.

Platba je intimní záležitost

Během návštěvy restaurace jednáme s obsluhou několikrát, ale pouze jednou není tento kontakt stoprocentně komfortní zážitek − při platbě. Jsem přesvědčen, že platba, kdy nejenomže platíme za konzumaci, ale zároveň pomocí ní oceňujeme obsluhu, kuchaře, celý zážitek, by měla být zcela intimní a v podstatě anonymní záležitostí. Host by měl mít právo nedat obsluze spropitné, aniž by byl jakkoli souzen, byť jen třeba nepříjemným pohledem. Trojnásobně to pak platí v "lepších" restauracích, kde by platba měla být úplně neviditelná.

Samostatnou kapitolou jsou pak účtenky. Kus nerecyklovatelného papíru, který je v 90 procentech případů zbytečný, nikdo nechce. Jistě − existovat musí, ale ne fyzicky.

Já věřím v bezplastovou, bezúčtenkovou a bezhotovostní budoucnost plateb. Věřím, že zanedlouho s sebou večer za zábavou nebudeme potřebovat víc než svůj mobil.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Cashless Future.