Hotové peníze jsou na ústupu. Doba koronavirová tento trend ještě umocňuje. Mimo jiné tím, že přináší rozmach nákupů po internetu. Kdo je v karanténě, nemá jinou možnost, kdo se do ní nechce dostat, kamenným obchodům se raději vyhýbá. Lidé už neváhají pořizovat on-line i drobné věci každodenní spotřeby a platit za ně elektronicky. Je to bezpečnější a pohodlnější.

Z pohledu byznysu pak čím dál víc platí, že kdo je on-line, vyhrává. Zatímco část podnikatelů počítá ztráty, ti, kteří zvládli přechod do on-linu, hlásí po jarní vlně pandemie expanzi a růst tržeb. Doba si prostě žádá on-line řešení a firmy jsou čím dál více nuceny odbavovat zákazníky elektronicky, a to včetně procesů, které doposud vyžadovaly fyzický kontakt. Sjednávání pojištění či úvěrů, půjčování vozidel, elektronický check-in v hotelu či ověřování plnoletosti, to vše se neobejde bez schopnosti zákazníky elektronicky identifikovat a ověřovat jejich identitu. On-line a v souladu s platnou legislativou.

Řešení, která se touto problematikou zabývají, přitom nesmí zákazníky příliš obtěžovat, musí být jednoduchá, ale bezpečná a dostatečně robustní. Současné technologie umožňují vyfotit občanku či jiný doklad totožnosti mobilem, extrahovat z něj všechny údaje včetně fotografie, která je porovnána s aktuálně pořízeným selfie uživatele. Ty nejlepší algoritmy na trhu při takovém ověření vykazují přesnost téměř 99 procent. Důležitým bezpečnostním prvkem během procesu je tzv. liveness check, který ověřuje, že identifikovaná osoba je skutečně živým člověkem a nejde například o podstrčenou fotku. Vytěžená data a informace o dokladu totožnosti lze dále kontrolovat vůči databázím odcizených dokladů nebo insolvenčnímu rejstříku.

Pavel Horák, Sales Unit Manager, Unicorn V Unicornu pracuje tři roky, dříve řídil evropské i tuzemské projekty zaměřené na energetiku, bankovnictví a pojišťovnictví. Předtím v Tipsportu vedl oddělení vývoje mobilních aplikací.

Na trhu je řada takových řešení, která jsou typicky vhodná pro větší firmy. To proto, že většina z nich vyžaduje složitou implementaci a jsou spojena s nemalými náklady na provoz. Vedle toho se ale najdou řešení, která jsou poskytována formou on-line služby. U těch stačí nastavit jen několik parametrů a na službu se připojit prostřednictvím jedné URL, zatímco na druhé je za okamžik k dispozici výsledek se získanými daty, včetně potvrzení identity zákazníka. Zavedení takových služeb, například v rámci existujícího e-shopu, trvá desítky minut. Jsou proto vhodné pro všechny typy a velikosti firem, včetně těch, které nedisponují vlastním IT a provozní infrastrukturou. Tasení občanky je zkrátka minulost, přicházejí technologie pro 21. století.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Cashless Future.