Nosit roušku bude od středy povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. "Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku," uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) poté, co vláda včera další zpřísnění opatření proti šíření koronaviru schválila. Povinné budou roušky také v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny. Zakrývat nos a ústa při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Od července roušky Češi kromě zdravotnictví mohli odložit úplně. Ve vnitřních prostorách či hromadné dopravě byly znovu zavedeny až 10. září. Právě to je zmiňováno jako jeden z důvodů, proč se Česko nyní potýká s prudkým nárůstem případů onemocnění covid-19, proč opět platí nouzový stav a jsou (zatím do začátku listopadu) zavřené restaurace a školy.