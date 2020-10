Japonská železniční společnost JR Central včera předvedla testovací jízdu nového rychlovlaku, který funguje na principu magnetické levitace. Díky technologii nazvané SCMAGLEV (Superconducting Maglev) dosáhne rychlosti až 500 kilometrů v hodině, což je skoro dvojnásobek rychlosti, jaké dosahují nynější modely rychlovlaků šinkansen. Souprava bude po dokončení výstavby trati jezdit mezi městy Tokio a Ósaka. První část projektu, spojující Tokio a Nagoju, by měla být uvedena do provozu v roce 2027. Vzdálenost 286 kilometrů by nový rychlovlak měl překonat za 40 minut místo stávající hodiny a půl. Testuje se už od srpna, a to na testovací dráze v centrálním Japonsku. Vlaky se pohybují na magnetickém polštáři, zhruba 86 procent trati vede pod zemí. "Na plánované trati je mnoho tunelů, proto jsme interiér vlaků zesvětlili a zlepšili pohodlí," uvedl zástupce železniční firmy. V roce 2045 by měly tyto rychlovlaky spojit i Tokio a Ósaku.

Souprava bude po dokončení výstavby trati jezdit mezi městy Tokio a Ósaka. Foto: Reuters