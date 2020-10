Preference dominantního hnutí ANO zaznamenaly sešup. Podle výzkumu Kantar pro Českou televizi jsou na úrovni 24 a půl procenta. Nebude to pouhý statistický výkyv, za půl roku ztratilo ANO deset procentních bodů, což už je možné nazvat trendem. Důvod propadu je jasný: chování vlády a konkrétně Andreje Babiše v koronavirové krizi. Česko se z pozice "best in covid" dostalo vinou vlády do situace, kdy případů přibývá nejrychleji v celé Evropě, docházejí kapacity nemocnic a vicepremiér hrozí, že v ulicích budou stát mrazáky s mrtvolami. Lidé selhání vidí a preference to odrážejí. Prokázalo se, že tak jako Babišovi nemůže u voličů ublížit střet zájmů, trestní stíhání, nejrůznější kauzy, smrtelně ho ohrožuje praktická neschopnost řešit problémy. A tu teď předvedl v míře vrchovaté.