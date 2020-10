Fondy, které při investování zohledňují principy udržitelného rozvoje a společenské zodpovědnosti, zaznamenávají letos i přes hospodářskou krizi příliv nových peněz. Celosvětově se jedná o desítky miliard dolarů. A v dalších letech bude podle expertů tento trend pokračovat, či dokonce zesilovat. Jen v Evropě by mohly mít takové fondy do pěti let ve správě aktiva přesahující sedm bilionů eur.

"V posledních 18 měsících se zodpovědné investování zejména kvůli debatě o klimatických změnách stalo středem pozornosti mnoha velkých institucionálních investorů," uvedl Ben Warren z mezinárodní poradenské společnosti EY, kde se zabývá korporátními financemi.