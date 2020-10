◼ ČESKO

Vláda schválila půl miliardy cestovnímu ruchu

Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům bude v programu Covid cestovní ruch k dispozici 500 milionů korun. Měli by mít možnost získat podporu nejvýše 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na letošní rok. Cestovním agenturám by mělo připadnout 500 korun za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, který byl zakoupený od 1. prosince loňského roku do 1. října letošního roku.

◼ ČESKO

Novela umožňuje nepodat určitý druh informací

Ministerstvo vnitra připravilo novelu krizového zákona, na základě které by stát neposkytoval informace o přípravě a řešení krizových situací, pokud by to mohlo ohrozit bezpečnost státu nebo fungování záchranného systému. Podle důvodové zprávy vlády dostávají orgány krizového řízení pravidelně dotazy na krizové plány, bezpečnostní rizika a způsoby ochrany objektů, které pak tazatel může použít nezákonně.

◼ ČESKO

Odborníci z UK připravili doporučení pro řízení škol

Odborníci z think-tanku UK Vzdělávání 21 doporučují vznik analytické skupiny odborníků pod krizovým štábem ministerstva školství, informačního systému pro dobrovolníky ve školství nebo Národní koordinační platformy pro sdílení dobrých nápadů a praxe ve školách. Jejich návrhy by měly přispět k co nejlepšímu zvládnutí aktuálního školního roku, který podle nich bude celý poznamenaný epidemií covidu-19.

◼ ČESKO

Zaměstnanci na dohodu zatím obdrželi 123,2 mil.

Finanční správa eviduje do včerejška 9034 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, od zaměstnanců pracujících na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Vyřídila 9007 žádostí a vyplatila 123,2 milionu korun. Jde o příspěvek 350 korun za den týkající se období od 12. března do 8. června. Termín pro podání žádostí je 30. listopad.

Jsem přesvědčený federalista, myslím si ale, že federalismus stále více naráží na své hranice.

Markus Söder

Bavorský premiér vzhledem k rostoucímu počtu infikovaných v Německu vyzval k dalšímu zpřísnění opatření na celoněmecké úrovni.

◼ VELKÁ BRITÁNIE, USA, RUSKO

Ruští hackeři se chystali napadnout olympiádu

Ruští hackeři ve službách vojenské rozvědky se chystali napadnout letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu, než byly o rok odloženy kvůli pandemii koronaviru. Hackerské útoky by hry proměnily podle listu The Guardian v logistickou "černou můru". Americké ministerstvo spravedlnosti současně obvinilo šest údajných příslušníků ruské vojenské rozvědky z účasti na sérii hackerských útoků, která zasáhla cíle od poslední zimní olympiády až po francouzské prezidentské volby roku 2017.

◼ EU

Šéfka ECB vyzvala k rychlé distribuci peněz z fondu

Evropská unie musí urychleně rozdělit 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun) z fondu obnovy, který má evropským ekonomikám pomoci dostat se z krize způsobené opatřeními proti šíření nového koronaviru. Vedle toho by měla začít diskutovat o vytvoření stálého rozpočtového nástroje. Řekla to prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a současně varovala také před dopady druhé vlny koronaviru na ekonomiku.

◼ FINSKO, USA

Nokia postaví pro NASA mobilní síť na Měsíci

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia získal od amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zakázku na výstavbu první sítě pro bezdrátovou komunikaci na Měsíci. Půjde o síť čtvrté generace, kterou bude možné modernizovat na 5G. Mobilní síť na Měsíci bude součástí snahy NASA vrátit na nejbližší přirozený satelit planety Země lidské bytosti, a to do roku 2024.

◼ ČESKO

MPO chce změny v zákoně o investičních pobídkách

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v souvislosti s aktuální koronavirovou krizí zavést do zákona o investičních pobídkách možnost prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek. Týkalo by se to pouze odůvodněných případů. V souvislosti s tím je třeba legislativní změna zákona o daních z příjmů. V případě zachování stávajících pravidel je ohroženo 101 projektů s investicí za zhruba 60 miliard korun.

◼ FRANCIE

Po vraždě učitele vyšetřují policisté desítky islamistů

Francouzská policie po páteční vraždě učitele Samuela Patyho zahájila vyšetřování několika desítek islamistů, především kvůli jejich příspěvkům na internetu. Na dějepisáře ze školy na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine podle ministra vnitra Géralda Darmanina otec jedné žákyně a jeden muslimský aktivista vyhlásili fatvu. Tedy výnos, který obvykle vydávají náboženské autority a může opravňovat k odstranění daného člověka.