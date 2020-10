Fakta jsou neúprosná, Česko je ve schopnosti kontrolovat šířící se nákazu covidu-19 momentálně nejhorší v Evropě. Na vině je vládní administrativa, která to měla na starosti. Její úřady, zejména Ústav zdravotnických informací a statistiky a ministerstvo zdravotnictví s hygienickým úřadem, buď špatně pracovaly s daty, nebo je špatně vyhodnotily, nebo byly pasivní a až příliš dlouho čekaly na pokyny politických šéfů. Nebo to byla kombinace všeho. A co nám k tomu dokázal předseda vlády Andrej Babiš říct? Že žádné chyby nevidí, protože "my jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice to byl ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, který měli přijít, nepřišli".