V nevelkém hangáru vodochodského Aera stojí letadlo, ve kterém by řada lidí díky jeho subtilním tvarům okamžitě rozpoznala asi nejznámější český "tryskáč" L-39. Tohle ale není starý Albatros, který se tu vyráběl už od začátku sedm­desátých let. Jde o L-39NG, tedy novou generaci. Ta letos v září získala takzvaný typový certifikát, což je něco jako velký technický průkaz pro auto. Znamená to jedno − Aero ho může začít dodávat na mezinárodní trh.