V jídelně zlínské společnosti Spur od nástupu koronaviru necinká nádobí, ale hučí linky na výrobu roušek a respirátorů. Původně plastikářská firma se do šití zapojila mezi prvními v Česku a už během jarní vlny pandemie zásobovala kraj rouškami z nanovláken. Sálem, kde dříve lidé obědvali, teď chodí generální ředitel Tomáš Dudák s respirátorem na obličeji, ochrannou čepicí a návleky na botách − aby se do nových roušek nedostaly nečistoty. Patent na filtrační vrstvu z nanovláken do respirátorů získal loni na podzim, tehdy ji ale ještě nepovažoval za výjimečnou.