Komando v maskách vpadlo do pokoje luxusního hotelu v Dubaji. Útočníci mrštili hostem na postel, paralyzovali ho injekcí a zardousili polštářem. Pokoj rychle uklidili, zavřeli dveře a z hotelu se vytratili. Stalo se to v lednu 2010. Mrtvý byl Mahmúd Mabhúh z teroristického hnutí Hamás, který do Spojených arabských emirátů přijel nakupovat zbraně k boji proti Izraeli. Policie rychle zveřejnila fotografie šestadvaceti lidí podezřelých z organizace a provedení vraždy. Přiletěli z různých zemí s různými pasy. Vyšetřovatelé měli jasné podezření, které však nemohli dokázat. Akci podle ní zorganizoval Izrael, jeho tajné služby se dozvěděly o Mabhúhově cestě. Udělal chybu, když si rezervoval letenky a hotel na své skutečné jméno. Emiráty požádaly o pomoc s dopadením pachatelů Interpol, ale bezúspěšně.