◼ ČESKO

Maturitní testy se budou nově hodnotit jen slovně

Státní maturitní testy se od jara příštího roku nebudou známkovat. Hodnotit se budou jen slovy "uspěl" či "neuspěl" podle procenta zvládnutých úkolů. Hranici úspěšnosti v testech bude určovat Cermat, který má státní zkoušky na starosti. Vyhláška, která to upravuje, začala platit ve čtvrtek. Ministerstvo novelu připravilo v souvislosti se změnou školského zákona, podle níž testy zůstanou jedinou částí maturit organizovanou státem. Ústní a písemné zkoušky z jazyků se přesunou do škol.

◼ ČESKO

O vyznamenáních na Hradě se rozhodne tento týden

Hygienici by měli o předávání státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě rozhodnout v těchto dnech, řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident Miloš Zeman se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru.

◼ ČESKO

Plošné testování nevezme kapacity nemocnicím

Plošné testování na covid-19 nevezme podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) další personální kapacity nemocnicím. Chce využít současná odběrová centra nebo vytvořit nová, zapojit praktické i jiné lékaře. Získat dost testů problém nebude, výrobců je několik, řekl v pátek. "Není velký problém sehnat testy. Složitější je logisticky celý ten systém zabezpečit," uvedl Prymula.

◼ FRANCIE

Sarkozy čelí dalšímu obvinění kvůli kampani

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí obviněn ze "zločinného spolčení" v případě údajného nezákonného financování své předvolební kampaně ze strany Libye v roce 2007. Jedná se již o jeho čtvrté obvinění v této kauze. Exprezident uvedl, že ve všech bodech obžaloby je nevinný.

◼ ČESKO

ČR je na čele v počtu nově nakažených na 100 tisíc lidí

V Česku se od března, kdy začala epidemie nového koronaviru, nakazilo téměř 169 tisíc lidí. V uplynulém týdnu zde počty případů nemoci covid-19 třikrát překonaly rekord a podle deníku New York Times je Česko podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za minulý týden druhé na světě, stejně jako před týdnem. Hůře je na tom jen Andorra se 77 tisíci obyvateli a rozlohou jako Praha. V závěsu za Českem následují Belgie a Nizozemsko.

◼ ČESKO

Toman měl pozitivní test na koronavirus

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) měl pozitivní test na koronavirus, je v kontaktu s pražskou hygienickou stanicí a řídí se jejími pokyny. Toman je prvním českým ministrem s pozitivním testem. Několik členů kabinetu už bylo v preventivní karanténě kvůli kontaktu s nakaženým člověkem. Toman se ve středu v Lánech setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Jednali o koronavirových opatřeních nebo o rozpočtu ministerstva zemědělství.

◼ ČESKO

Soud osvobodil v kauze CASA Vlastu Parkanovou

Soud zprostil bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou (KDU-ČSL, TOP 09) i jejího někdejšího podřízeného Jiřího Staňka obžaloby v kauze nákupu letounů CASA. Verdikt není pravomocný. Dvojice od počátku odmítala, že by armádní stroje byly její vinou předražené. Státní zástupce žádal pro Parkanovou dvouletou podmínku a dvoumilionový peněžitý trest, pro Staňka pět let vězení a pětimi­lionový trest.

◼ ČESKO

Zemědělci čekají schodek zahraničního obchodu

Letos se bude schodek agrárního zahraničního obchodu pohybovat kolem 41 miliard korun, odhaduje i na základě údajů Českého statistického úřadu za srpen Zemědělský svaz ČR. Loňské výsledky byly zatím z hlediska schodku nejhorší, šlo o 47,2 miliardy korun. Do konce srpna pak schodek již dosáhl 27,3 miliardy korun, což bylo meziroční zlepšení o tři miliardy korun.

◼ ÍRÁN

Teherán odmítá nákupy zbraní po konci embarga

Írán je ve své obraně soběstačný a nepotřebuje ve velkém nakupovat zbraně po nedělním skončení zbrojního embarga OSN. Oznámilo to íránské ministerstvo zahraničí. Konec embarga byl stanoven jadernou dohodou Íránu se světovými mocnostmi z roku 2015. Napětí mezi Washing­tonem a Teheránem od roku 2018, kdy americký prezident Donald Trump rozhodl o jednostranném odstoupení od dohody, vzrostlo.

◼ ČESKO

Zavřené ambasády komplikují nástup na VŠ

Omezený provoz českých velvyslanectví v zahraničí letos některým cizincům zkomplikoval nástup na vysoké školy v Česku. Část cizinců, kteří složili přijímací zkoušky, nemůže být zapsána ke studiu, protože české ambasády zatím nevyřídily jejich žádosti o víza nebo ověření dokladů o vzdělání. Na problém upozornil zástupce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) Radovan Suk.

◼ ČESKO

◼ ČESKO

Venkovní osvětlení by mělo být účelné a regulované

Stát by měl podle senátorů podporovat účelné a regulované venkovní osvětlení. Jeho parametry by měly být stanoveny vyhláškou ke stavebnímu zákonu. Vyplývá to z doporučení, které horní komora adresovala vládě na základě svého zářijového veřejného slyšení. Navrhla také zlepšit právní ochranu lidí před rušivým světlem, neboť úprava v občanském zákoníku je nedostatečná, tvrdí astronom a senátor Jiří Dušek (za ANO) jako iniciátor slyšení.

◼ ČESKO

V hospodaření s penězi z EU chybí podle NKÚ vize

V hospodaření Česka s penězi z Evropské unie chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jasné vize. Stát nemá jasno, kam se chce do budoucna posunout, ať už jde o dopravu, průmysl, sociální věci, zemědělství nebo životní prostředí. NKÚ to uvedl v každoročním hodnocení toho, jak ČR hospodaří s penězi, které dostává z EU. Kontroloři rovněž poukázali na to, že řadu projektů brzdí byrokracie, která odrazuje žadatele například z řad malých a středních podniků.

◼ ČESKO

◼ ČESKO

Hygienici: Lidé by měli přijímat neznámé hovory

Pražští hygienici kvůli trasování lidí s covidem-19 apelují, aby lidé věnovali větší pozornost příchozím hovorům z neznámých čísel. Ve středu se napoprvé dovolali jen asi polovině lidí, které potřebovali kontaktovat. Podle dat na webu Chytré karantény pražská hygienická stanice vyřešila ve středu 968 pozitivních případů a 1038 rizikových kontaktů. Celkem 159 pracovníků telefonovalo více než 12 000 minut, průměrně s každým nakaženým deset minut.

◼ ČESKO

Prodej opavských kasáren se kvůli soudu odkládá

Prodej části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě se komplikuje. Neúspěšný zájemce napadl prodej vítězi výběrového řízení a podal k soudu návrh na předběžné opatření. Soud mu vyhověl. Dokončení transakce se tak o několik týdnů odkládá. Město hodlá prodat pozemky o velikosti 3,7 hektaru za 51 milionů korun ostravské společnosti JTA, která tam chce postavit 16 bytových domů a v nich 300 bytů.

◼ ČESKO

Proma Reha odsunula lůžka pro Maďarsko, dodá je do ČR

Výrobce nemocničních lůžek Proma Reha z České Skalice na Náchodsku pozastavil plnění zakázky pro Maďarsko, aby se zaměřil kvůli šíření koronaviru na výrobu pro české nemocnice. Firma může obratem dodat několik desítek lůžek nemocnicím, které je nejvíce potřebují, oznámil vedoucí marketingu firmy Jan Bergman. Proma Reha vyrábí asi 300 lůžek. Zakázka pro Maďarsko je letošním největším kontraktem firmy. Maďarský ministr zdravotnictví vyšel firmě vstříc.

◼ ŠVÝCARSKO

WHO: Remdesivir nemá vliv na přežití pacientů s covidem

Klinické testy v rámci programů Světové zdravotnické organizace (WHO) tvrdí, že podávání látky remdesivir nemá žádný či má jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci na přežití pacientů s nemocí covid-19. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta. Podle výrobce remdesiviru, americké firmy Gilead, nejsou data z klinických testů WHO v souladu s předchozími údaji. Minulý týden česká vláda objednala 10 tisíc dávek uvedeného léku za více než 200 milionů korun.

◼ ČÍNA, KANADA

Čína vyhrožuje Kanadě kvůli hongkongským aktivistům

Čínský velvyslanec v Kanadě varoval vládu Justina Trudeaua, aby neposkytovala na kanadském území útočiště demonstrantům prchajícím z Hongkongu před novým bezpečnostním zákonem. Pokud Ottawa neuposlechne, mohlo by to mít následky pro "zdraví a bezpečnost" Kanaďanů žijících v Hongkongu. Kanadský ministr zahraničí Francois-Philippe Champagne označil výroky čínského ambasadora Cchung Pchej-wua za "naprosto nepřijatelné a znepokojující".

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU: Ankara má do prosince čas urovnat spor s Řeckem

Unijní lídři na návrh Řecka a Kypru odsoudili obnovený těžební průzkum Turecka ve východním Středomoří. Napjaté vztahy s Tureckem probírali šéfové států a vlád již na mimořádné schůzce před dvěma týdny, kdy Atény a Nikósie tlačily na uvalení sankcí za těžební průzkum u břehů Kypru a řeckých ostrovů. Ankara má čas změnit svůj přístup do prosince, kdy političtí vůdci unijních zemí zváží případné další kroky na příštím summitu.

◼ VATIKÁN

Koronavirem se nakazili další papežovi gardisté

Ve Vatikánu se do pátku koronavirem nakazilo dalších sedm příslušníků švýcarské gardy a celkový počet pozitivních testů ve 135členném útvaru, který po staletí chrání hlavu katolické církve, tak vzrostl na jedenáct. Další příslušníci vatikánských bezpečnostních složek na výsledky testů ještě čekali. Šíření nemoci mezi gardisty by mohlo ohrozit třiaosmdesátiletého papeže Františka, kterému v 21 letech lékaři kvůli vážnému zápalu plic část plíce odoperovali.

◼ USA

Nebude moci volit 5,2 milionu odsouzených

Ve Spojených státech v současnosti nemá volební právo asi 5,2 milionu dospělých kvůli tomu, že byli odsouzeni za trestný čin. Uvádí to studie organizace Sentencing Project, podle níž se kvůli nastavení zákonů v jednotlivých státech nemohou voleb zúčastnit 2,3 procenta dospělých Američanů. Volby prezidenta jsou naplánovány na úterý 3. listopadu, průzkumy favorizují demokrata Joea Bidena, republikán Donald Trump ztrácí.

◼ BOSNA A HERCEGOVINA

Důstojník půjde do vězení za genocidu ve Srebrenici

Bosenský soud odsoudil bývalého velitele bosenskosrbské armády Srećka Aćimoviče k devítiletému vězení za napomáhání genocidě ve Srebrenici. Aćimović byl shledán spoluzodpovědným za zabití více než 800 muslimských (nyní bosňáckých) mužů po dobytí srebrenické enklávy bosenskosrbskými vojsky v červenci 1995. Zadržení byli nejprve převezeni do školy ve vesnici Roćević nedaleko Zvorniku a následně zavražděni u řeky Driny.

◼ ŠVÝCARSKO

Odložené fotbalové Euro může hostit méně zemí

Předseda Evropské fotbalové unie Aleksander Čeferin nepochybuje, že se odložené mistrovství Evropy 2020 uskuteční příští léto, přestože se opět zhoršuje situace s nemocí covid-19. Slovinský funkcionář připustil, že by turnaj mohlo hostit méně než plánovaných dvanáct zemí. Šampionát, kam postoupila i česká reprezentace, byl kvůli pandemii z letošního roku přeložený na 11. června až 11. července 2021. I ohledně toho však panuje nejistota.

◼ VIETNAM

Premiéra F1 ve Vietnamu se definitivně ruší

Velká cena Vietnamu formule 1 se letos kvůli koronaviru nepojede. Premiérový ročník závodu v Hanoji byl dosud odložen na neurčito a organizátoři ho nakonec definitivně zrušili. Upravený kalendář nejslavnějšího motoristického seriálu světa tvoří sedmnáct závodů. Až na závěrečné tři Velké ceny v Bahrajnu, kde se jede Grand Prix dvakrát, a Abú Dhabí se závodí jen v Evropě.

◼ STAVEBNICTVÍ

Smlouva na stavbu metra D se opět odkládá

Pražský dopravní podnik (DPP) musí znovu rozhodnout o námitkách, které mu poslala firma Eurovia CS k tendru na stavbu první části metra D. Nařídil mu to antimonopolní úřad. DPP měl porušit zákon o zadávání veřejných zakázek, protože se k námitkám Eurovie nevyjádřil podrobně a srozumitelně. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Znovu se tak odkládá uzavření smlouvy na výstavbu prvního úseku metra D s vítězem tendru.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

British Airways dostaly rekordní pokutu

Letecká společnost British Airways dostala od britského úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu 20 milionů liber (600 milionů Kč) za to, že neochránila osobní a finanční údaje o více než 400 000 zákaznících. Kybernetický útok se uskutečnil v roce 2018. Pokuta je zatím největší, jakou kdy britský úřad vyměřil. Kvůli koronaviru je to ale výrazně nižší částka než 183,4 milionu, navržených úřadem v loňském roce.

◼ CHEMICKÝ PRŮMYSL

Švýcaři kupují provoz v ústecké Spolchemii

Švýcarská společnost AOC kupuje provoz polyesterových pryskyřic v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem. AOC dodává na trh pryskyřice pro kompozity. Koupě jí umožní zlepšení služeb a zásobování zákazníků ve střední a východní Evropě a v Německu. Dohodu podepsaly AOC, Spolchemie a česká investiční skupina Kaprain. Hodnotu transakce neuvedly. Kaprain významně investovala do Spolchemie, kterou plánuje rozvíjet i nadále.

◼ OCELÁŘSTVÍ

Liberty Steel má zájem o ocelárny Thyssenkrupp

Firma Liberty Steel, jež vlastní i huť v Ostravě, učinila nezávaznou nabídku na ocelářskou divizi německé skupiny Thyssenkrupp. Finanční detaily nezveřejnila. Dohoda by spojila čtvrtého a druhého největšího oceláře v Evropě, německé odbory jsou však proti. Thyssenkrupp nabídku prozkoumá. Pokračuje ale i v jednání s dalšími zájemci, mezi nimiž mají být německý Salzgitter, švédská SSAB a indická Tata Steel.

