Kabinet v pátek odsouhlasil další pomoc podnikatelům. Návrhy chce poslat do sněmovny v režimu legislativní nouze.

Co vláda chystá



"Pětadvacítka" a EET



◼ Podnikatelům vznikne opět nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně. Budou ho mít ti, kteří museli kvůli opatřením vlády uzavřít provozy nebo omezit podnikání. Podmínkou ale je, že podnikatel nečerpá jinou podporu.

◼ Živnostníci budou mít nárok na ošetřovné. Dostanou 400 korun na den po celou dobu uzavření škol, pokud mají děti ve věku do deseti let.

◼ Pozastavenou elektronickou evidenci tržeb chce vláda odložit o další dva roky až na začátek roku 2023.





Jaká pomoc proběhla



Kompenzační bonusy



◼ "Pětadvacítka" pro OSVČ – bylo vyplaceno 20 miliard (původní předpoklad byl 31 miliard).

◼ Kompenzační bonus pro lidi s doplňkovou pracovní činností – 120 milionů.

◼ Kompenzační bonus pro malé s. r. o. – 1,72 miliardy (původní předpoklad byl 15 miliard).



Program Antivirus



◼ Na náhradu mezd pro firmy, které musely poslat zaměstnance do karantény nebo byly nuceny zavřít své provozy, odešlo 22,7 miliardy (původní předpoklad byl 32,7 miliardy).



Programy úvěrů a záruk



◼ Covid I – 1 miliarda (dle plánu)

◼ Covid II – 14,2 miliardy (původní odhad 20 miliard)

◼ Covid III – 11,7 miliardy (původní odhad 500 miliard)

◼ Covid Praha – 1,6 miliardy (původní odhad 1,5 miliardy)

◼ Covid Plus – podpora pro velké podniky – 8,8 miliardy (původní odhad 142 miliard)



Přímá podpora



◼ Ošetřovné pro OSVČ – 2,21 miliardy (odhad byl jedna miliarda)

◼ Ošetřovné pro zaměstnance – 9,68 miliardy

◼ Odpuštění povinných plateb na zdravotní pojištění – 6,9 miliardy (odhad byl 8 miliard)

◼ Odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění – 7,4 miliardy (odhad byl 25 miliard)

◼ Covid nájemné, stát hradil podnikům 50 procent nájmu – 1,4 miliardy (odhad byl 5 miliard)



Odhady vs. vyplaceno



◼ Celkem stát plánoval, že na vyplacení pomoci, nepřímou podporu a záruky za poskytnuté úvěry půjde celkem 859 miliard korun.

◼ K podnikatelům a firmám se zatím dostalo 150,49 miliardy korun.



Zdroj: Hlídač státu