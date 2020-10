Na první pohled to vypadá jako úspěch. Podle nejnovější statistiky Evropského sdružení pro výrobu automobilů (ACEA) vzrostly v září vůbec poprvé za letošní rok prodeje aut v EU. Lidé a firmy si jich minulý měsíc koupili 934 tisíc, tedy o tři procenta více než v září loňského roku. To však bylo z hlediska prodejů extrémně slabé. Současný nárůst proto podle analytiků není důsledkem toho, že by se poptávka po autech vracela na úroveň před pandemií. Evropa se pro automobilky naopak stává nejvíce zasaženým globálním trhem.