◼ VELKÁ BRITÁNIE

Vědci vyvinuli test, který určí koronavirus do pěti minut

Vědci z britské Oxfordské univerzity vyvinuli rychlotest na covid-19, který je schopen identifikovat koronavirus do pěti minut. Uplatnění může najít na letištích či ve firmách. Zařízení je schopno odhalit koronavirus a odlišit ho od dalších virů s vysokou přesností, uvádějí vědci v předběžné studii. "Naše metoda rychle odhaluje nedotčené částice viru," vysvětlil profesor Achilles Kapanidis z Oxfordské univerzity s tím, že test bude "jednoduchý, extrémně rychlý a levný".

◼ ČESKO, EU

Babiš předal šéfce EK plán na využití peněz z fondu

Český premiér Andrej Babiš včera předal předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové takzvaný plán obnovy, na jehož základě může Česko získat až 182 miliard korun z unijního fondu krizové pomoci ekonomikám stiženým koronavirovými omezeními. Současný návrh je pouze první verzí možného využití peněz. Definitivní podobu plánu musí Praha předložit do konce dubna.

◼ ČESKO

Mlsna potvrdil Zemanovi, že má zájem o vedení ÚOHS

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna včera odpoledne prezidentovi Miloši Zemanovi potvrdil, že má zájem o výběrové řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud by uspěl, vystřídal by Petra Rafaje, který minulý týden předal Zemanovi rezignaci na svou funkci. V úřadu má Rafaj skončit k začátku prosince. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice kvůli několika jeho kontroverzním rozhodnutím v čele úřadu.

◼ ČESKO

Banky jsou připravené řešit odklad splátek

Banky potvrdily podle prezidenta České bankovní asociace Tomáše Salomona připravenost řešit s klienty, kterým v říjnu skončí zákonný odklad splátek, případné potíže se splátkami úvěrů vzniklé v důsledku koronavirové situace individuálně. Banky podle Salomona finanční situaci svých klientů pečlivě sledují a v případě, že zjistí možný problém, samy klienta kontaktují.

◼ ČESKO

Úroda je příznivější než loni, ceny by neměly růst

Obilí se letos v Česku sklidilo podle Českého statistického úřadu o 4,5 procenta více než loni, zemědělci ho svezli z polí 7,98 milionu tun. Více se urodilo také brambor, a to o 10,5 procenta, řepky, cukrovky i kukuřice. Máku bude v porovnání s loňskou úrodou více zhruba o čtvrtinu. Analytici a Zemědělský svaz ČR se shodují na tom, že není důvod ke zvyšování cen potravin.

◼ ČESKO

MF navrhuje prodloužit záruky z programu Covid III

Záruky z programu Covid III plánuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prodloužit až do konce příštího roku. Podmínky programu by měly zůstat stejné. Zároveň by však půjčky z programu měly být nejen na provoz firem, jako dosud, ale i na investice. Novelu zákona o státních zárukách předloží Schillerová na pátečním mimořádném jednání vlády, navrhne ji projednat ve stavu legislativní nouze.

◼ ARMÉNIE, ÁZERBÁJDŽÁN

V Náhorním Karabachu se dál bojuje

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami o Náhorní Karabach, ovládaný arménskými separatisty, pokračují. Znepřátelené strany se opět navzájem obvinily z porušování příměří, které v sobotu v Moskvě domluvili ministři zahraničí. Dohoda ale podle agentury AFP zůstává "mrtvým dokumentem", který zjevně neplní svůj účel.

◼ IZRAEL

Izrael v neděli zruší část opatření proti koronaviru

Izraelští ministři odpovědní za řešení epidemie covidu-19 ve čtvrtek odhlasovali uvolnění části restrikcí zavedených v září. Od neděle budou znovu otevřená předškolní zařízení i menší podniky, jejichž zaměstnanci nejsou v přímém kontaktu se zákazníky, a budou se moci konat svatby s účastí do 20 hostů. Izraeli se díky přísným opatřením podařilo zásadním způsobem snížit počty nově nakažených − z osmi tisíc zhruba na dva tisíce denně.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Lídři vyzvali Velkou Británii k ústupkům, chtějí dál jednat

Dosavadní jednání s Velkou Británií neumožňují dohodu o budoucích vztazích, rozhovory by měly pokračovat. Shodli se na tom lídři zemí Evropské unie, které na summitu v Bruselu o vývoji informoval unijní vyjednávač s Brity Michel Barnier. Unie bude dál postupovat podle dosavadní strategie, vyzvala Londýn k "nutným krokům" pro uzavření dohody. Členské státy EU, instituce i firmy by se však měly začít připravovat na možný rozchod Evropy s Británií bez dohody.

◼ JAPONSKO

Pořadatelé olympijských her vyzkouší opatření proti viru

Při třech baseballových zápasech na přelomu října a listopadu otestují pořadatelé olympijských her v Tokiu opatření proti šíření koronaviru, která by chtěli použít v létě příštího roku. Pravě na něj jsou hry odloženy z letoška. Baseballová utkání se budou hrát na stadionu v Jokohamě, jehož tribuny budou moci fanoušci zaplnit z 80 procent. Hlavní stadion pro baseballové a softbalové soutěže na tokijských hrách má kapacitu 34 tisíc míst.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Von der Leyenová opustila summit EU kvůli covidu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kvůli kontaktu s osobou nakaženou covidem-19 opustila summit Evropské unie krátce po jeho zahájení. Šéfka unijní exekutivy informovala, že jeden ze členů jejího kabinetu měl pozitivní koronavirový test. Politička, která v sídle komise jednala mimo jiné s českým premiérem Andrejem Babišem, měla podle svého vyjádření výsledek testu negativní. Unijní summit pokračuje bez ní.

◼ ČESKO

Sparta a Liberec mohou hrát doma Evropskou ligu

Fotbalisté Sparty Praha a Slovanu Liberec dostali od hlavní hygieničky Jarmily Rážové výjimku a mohou za týden doma odehrát zápasy fotbalové Evropské ligy. Liberec přivítá belgický Gent, Sparta bude hostit francouzské Lille. Slavia Praha odehraje první kolo proti Hapoelu Beer Ševa v Izraeli. V Česku jsou kvůli zpřísněným opatřením proti šíření koronaviru zakázané veškeré sportovní soutěže. Výjimku mohou získat mezinárodní akce.

◼ ČESKO

Viník havárie na Bečvě se už bude hledat jen stěží

Bude už těžké hledat viníka ekologické katastrofy na řece Bečvě, pokud Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a policie nemají indicie z již dříve odebraných vzorků. Na on-line tiskové konferenci to řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady ekologické organizace Arnika. Kyanidy se podle něj poměrně rychle ve vodě rozpouštějí. Proto se obává, že pokud viník ještě není policii znám, bude se muset spolehnout už pouze na svědectví lidí.

◼ ČESKO

Česko se pravděpodobně stane terčem vydírání

Česko se s pravděpodobností 55 až 70 procent během následujícího roku nevyhne vyděračským útokům (ransomware) na podniky a organizace. Jednou z nejohroženějších oblastí je zdravotnictví. Vyplývá to z analýzy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zdravotnictví představuje podle úřadu lákavý cíl skrze svou snadnou vydíratelnost a od první poloviny roku je ještě více ohroženo v souvislosti s pandemií covidu-19.

◼ ČESKO/POLSKO

Tabákový gang připravil stát o 27 milionů

Daňový únik 27 milionů korun způsobila podle moravskoslezských celníků skupina nelegálních polských obchodníků s tabákem. Do Česka ho přivezli asi přes 11 tun. Oznámila to mluvčí celníků Pavla Zdobnická. Při zátahu celníci zadrželi tři lidi, kteří zrovna naváželi surový tabák do objektu na Karvinsku. Při následných prohlídkách pak zajistili 1600 kilogramů surového tabáku, 1500 kilogramů už nařezaného a 200 prázdných pytlů od už zpracovaného a odvezeného kuřiva.

◼ ČESKO

O zdraví se kvůli viru obávají tři pětiny lidí

O vlastní zdraví se v souvislosti s šířením koronaviru v září obávaly téměř tři pětiny českých občanů, což je nejvíce za sledované období, tedy od května letošního roku. Vyplývá to z průzkumu CVVM. Téměř tři čtvrtiny lidí se obávají i o zdraví svých blízkých. Ohledně dalšího vývoje situace kolem šíření koronaviru v Česku, v Evropě i ve světě byla v září česká veřejnost značně pesimistická. Zlepšení situace očekává jen desetina lidí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Nezávislost na Británii si přeje 58 procent Skotů

Pro nezávislost Skotska by nyní hlasoval rekordní počet voličů. Podle průzkumu agentury Ipsos Mori by odtržení od zbytku Spojeného království v referendu podpořilo 58 procent Skotů. Referendum o nezávislosti se konalo v roce 2014. Tehdy hlasovalo 55,3 procenta voličů proti rozbití unie s Anglií, Walesem a Severním Irskem. Téměř dvě třetiny (64 procent) Skotů si nyní myslí, že londýnská vláda by měla další hlasování umožnit.

◼ NOVÝ ZÉLAND

Labouristé jsou favoritem novozélandských voleb

Vládnoucí Novozélandská strana práce v čele s premiérkou Jacindou Ardernovou si necelé dva dny před začátkem parlamentních voleb udržuje výrazný náskok 15 procentních bodů před hlavním opozičním uskupením, konzervativní Novozélandskou národní stranou. V průzkumu agentury Colmar Brunton pro televizi TVNZ podpořilo labouristy 46 procent oslovených voličů, zatímco konzervativce 31 procent respondentů.

◼ FRANCIE

Odpůrce kolonialismu chtěl ukrást sochu z Afriky

Aktivista původem z Konga dostal od francouzského soudu pokutu 1000 eur (27 297 korun) za pokus o krádež africké sochy z pařížského muzea, které vystavuje předměty z koloniální éry. Muž prohlašuje, že si do muzea jen přišel pro "majetek ukradený Africe". Mwazulu Diyabanza v červnu sebral spolu se společníkem z muzea čadskou pohřební sochu z 19. století. Třetí muž protestní akci streamoval na sociální sítě.

◼ USA

Kniha Shakespearových her vynesla 10 milionů USD

V newyorské aukční síni Christie's se za bezmála deset milionů dolarů (232 milionů korun) prodala kopie knihy z roku 1623, v níž se poprvé sešly všechny hry anglického dramatika Williama Shakespeara. Knihu nazývanou První folio, které je v soukromých sbírkách jen šest kopií, koupil Američan Stephan Loewentheil. Předchozí rekord držela kopie stejné knihy, jež se prodala v roce 2001 za 6,6 milionu dolarů (153 milionů Kč).

◼ ČESKO

Slovenský velvyslanec má v Praze být před 28. říjnem

Nový slovenský velvyslanec v Praze Rastislav Káčer odevzdá pověřovací listiny prezidentu Miloši Zemanovi v druhé dekádě tohoto měsíce. Slovensko chce mít nového velvyslance ještě před českým státním svátkem 28. října, uvedl list Pravda v článku o chystané výměně slovenských diplomatů v řadě důležitých míst. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka by se předání pověřovacích listin mohlo konat příští týden.

◼ ČESKO

Celníci našli 780 kg látky sloužící k výrobě drog

Ruzyňští celníci objevili v zásilce z Číny 780 kilogramů chemikálie, která slouží pro výrobu psychotropních látek. Ze zabrané chemikálie by bylo možné vyrobit zhruba 500 kilogramů drog, které by se na černém trhu daly prodat přibližně za půl miliardy korun. Látka nemá samostatně legální využití, slouží při výrobě pervitinu a amfetaminů. Součástí zásilky bylo spotřební zboží a elektronika, příjemcem se měla stát česká firma se sídlem na Vysočině.

◼ RUSKO

Kosmonauti objevili, kudy uniká vzduch z ISS

Členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) našli místo, odkud uniká vzduch z ruského modulu Zvezda, pomocí čajového sáčku, informuje agentura Tass. Sáček se v prostoru, kde panuje stav beztíže, pohyboval společně s prouděním vzduchu. Novou tříčlennou posádku přivezla na stanici loď Sojuz MS-17 ve středu, její předchůdce čeká ještě tento měsíc cesta zpět na Zemi.

◼ Z TWITTERU

#Covid-19 je šok z pohledu globálních ekonomik. Čína dává zbytku světa na frak. MMF očekává její solidní a rychlé oživení na předpandemickou úroveň. Zato pyšné rozvinuté ekonomiky budou strádat a ještě ani v roce 2021 nedosáhnou předpandemických úrovní. Ekonomická síla se pokradmu přeskupuje.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

"

Nedržím se za každou cenu moci. Nechci zůstat zapsán jako prezident, který prolil krev a střílel na své vlastní občany.

Sooronbaj Žeenbekov

Kyrgyzský prezident rezignoval. Vysvětlil, že chce předejít dalším střetům mezi bezpečnostními silami a protestujícími, kteří požadují jeho odchod.

◼ RUSKO

Rusko nechce dál jednat o pádu letadla z roku 2014

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že další účast Ruska v konzultacích s Nizozemskem a Austrálií o zřícení malajsijského Boeingu v červenci 2014 nad Donbasem postrádá smysl. Nizozemská vláda v reakci uvedla, že ji přerušení jednání mrzí. Let malajsijských aerolinek MH17, který mířil z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, byl sestřelen 17. července 2014 nad ukrajinským územím ovládaným proruskými separatisty. Při tragédii zahynulo všech 283 cestujících.

◼ NĚMECKO

Sporný zákaz ubytování v regionech se ruší

Správní soud v Bádensku-Württembersku zrušil místní zákaz ubytování pro hosty s koronavirem ze silně postižených německých regionů. Stížnost k soudu podle agentury DPA podali turisté z rizikového okresu Recklinghausen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Soud platnost opatření zrušil mimo jiné s odůvodněním, že zasahuje do práva na volný pohyb. Obdobný zákaz zrušila i vláda východní spolkové země Sasko.

◼ USA

NASA vytvořila z dat z kosmu "hudbu vesmíru"

Hudební skladby, které doslova nejsou z tohoto světa, vytvořil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), když s pomocí techniky zvané sonifikace přeměnil údaje ze tří vesmírných teleskopů na zvuk. Ke vzniku vesmírných skladeb posloužily údaje o rentgenovém, viditelném a infračerveném světle, které ve vzdálených oblastech Mléčné dráhy zachytily tři teleskopy NASA − rentgenová observatoř Chandra, Hubbleův vesmírný teleskop a Spitzerův vesmírný teleskop.

◼ INDIE

Stále zamořená Indie postupně otevírá kina

Po sedmi měsících se v řadě regionů Indie znovu otevřela kina uzavřená kvůli šíření koronaviru. Denní přírůstky nakažených v Indii postupně klesají, pořád jsou ale nejvyšší na světě. Počet infikovaných od začátku epidemie v zemi téměř s 1,3 miliardy lidí překročil 7,3 milionu a očekává se, že v příštích týdnech Indie předstihne Spojené státy a stane se zemí s největším množstvím případů na světě. Obavy rovněž vyvolávají blížící se hinduistické svátky.

◼ VELKOOBCHOD

Metro odmítlo nabídku Křetínského na převzetí

Německá obchodní společnost Metro, která provozuje velkoobchody Makro, odmítla nabídku na převzetí od investiční společnosti EP Global Commerce (EPGC) českého miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče. Včera ji označila za nedostatečnou. EPGC za jednu kmenovou akcii Metra nabídla 8,48 eura a za prioritní 8,87 eura. Nyní je s podílem 29,9 procenta největším akcionářem Metra.