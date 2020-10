Restaurace, hospody či bary patří k těm, které koronavirová krize zasáhla nejvýrazněji. Poprvé je stát přikázal uzavřít 14. března. Místo původně avizovaných 10 dnů trvalo nakonec skoro dva měsíce, než lidé mohli začít chodit alespoň na zahrádky. Dovnitř se vrátili až ke konci května. Opatření platné od včerejška, které do českých ulic opět vrátilo výdejní okénka, bylo avizováno na tři týdny. Za tu dobu by podle odhadů mohli podnikatelé v oboru přijít na tržbách až o 10 miliard korun. A vláda hned včera schválila programy na jejich podporu. Například jim přispěje na nájemné či mzdy. "Nechceme, aby firmy propouštěly. Chceme stále udržet tu velmi slušnou nezaměstnanost, kterou Česko má," řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Do konce roku stát zasaženým podnikatelům také odpustí platby některých daní. Uzavření provozoven, kterým se vláda snaží omezit šíření nemoci covid-19, už dříve dopadlo také na majitele posiloven, bazénů, saun, divadel nebo kin. Také oni mají na zmíněnou pomoc nárok.

