Příběh ruského podnikatele Andreje Konstantinova, který chce vozit z Česka turisty do Ruska na očkování proti covidu ruskou vakcínou a který popsaly HN, je jen vločkou ve vakcínové lavině, jež nás pomalu, ale jistě zasypává. S tím, jak se bude blížit okamžik, kdy skončí testování různých vakcín ve světě, což bude zhruba konec roku, bude sílit tlak na to, aby se očkování co nejdříve rozběhlo.