◼ ČESKO

Křeslo předsedy Senátu zřejmě obhájí Vystrčil

Předsedou Senátu zůstane i v povolebním složení horní komory s největší pravděpodobností Miloš Vystrčil (ODS). Podporu mu přislíbili také Starostové a nezávislí. Většinovou podporu má i v lidovecké frakci. Dosavadní deklarovaná podpora postačí nynějšímu šéfovi Senátu k hladkému znovuzvolení, které se očekává v polovině listopadu. Kluby nyní začínají vyjednávat o složení celého vedení horní komory a také o vedení výborů nebo komisí.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Moderna může žádat o registraci vakcíny na covid

Americká biotechnologická společnost Moderna získala potvrzení Evropské lékové agentury, že je její přípravek mRNA-1273, vyvíjený jako vakcína proti covidu-19, způsobilý k podání žádosti o registraci v Evropské unii. Přípravek je při hledání vakcíny proti covidu-19 považován za jeden z nejslibnějších. Podle Světové zdravotnické organizace bylo počátkem října 42 vakcín v klinickém hodnocení a 151 vakcín v preklinickém testování.

◼ ČESKO

Babiš je ve střetu zájmů, uvedl po šetření Senát

Premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů, uvedl v usnesení Senát. Potvrdil závěry své komise, jež posuzovala unijní audity ohledně Babiše a dotace pro holding Agrofert. Horní komora vyzvala Babiše a vládu, aby střet zájmů vyřešili. Premiér nařčení odmítá. Senátní komise dospěla k závěru, že předseda vlády je i nadále ovládající osobou a beneficientem holdingu Agrofert a dalších obchodních korporací, které vložil v roce 2017 do svěřenských fondů.

◼ ČESKO

Senátoři ČSSD budou v klubu ANO

Trojice senátorů ČSSD, která nebude mít kvůli propadu sociální demokracie ve volbách do horní komory vlastní klub, se rozhodla vstoupit do frakce ANO. Klub vládních stran bude s devíti členy čtvrtý nejsilnější. Frakci povede Jaroslav Větrovský. Sociální demokracie v letošních volbách neobhájila ani jeden mandát z 10. ANO dokázalo znovu získat jen jeden ze dvou mandátů a místo sedmi bude mít ve společné frakci šest členů.

"

Policisté budou nyní ve větší míře a s větším nasazením dohlížet na dodržování mimořádných nařízení.

Jan Daněk

policejní mluvčí

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU uvalila sankce na šest Rusů za otravu Navalného

Evropská unie uvalila sankce na šest lidí a jednu firmu, které shledala zodpovědnými za otravu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Rusko slíbilo symetrickou odpověď. Seznam má být ode dneška k dispozici v úředním věstníku EU. Osobám na seznamu je odepřena možnost cestovat do unie a jejich majetek na jejím území bude zmražen. Moskva tvrdí, že s otravou nemá nic společného, na výzvy EU ke spolupráci při vyšetřování však nezareagovala.

◼ ČESKO

Odborníci prověří ekologický stav Bečvy zasažené kyanidem

Ministerstvo životního prostředí si podle svého šéfa Richarda Brabce (ANO) zadá u akademických pracovišť průzkum ekologického stavu řeky Bečvy, jež byla částečně otrávena kyanidem, který způsobil úhyn desítek tun ryb. Podle něj už kyanid v nebezpečné koncentraci v řece není. Jednoznačný viník jeho úniku do řeky ale stále není znám, uvedl ministr. Brabec počátkem října oznámil, že kyanid by mohl pocházet z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm.

◼ SLOVENSKO

Bratislava bude důsledně posuzovat dodavatele pro 5G

Slovensko podepíše se Spojenými státy memorandum, ve kterém se Bratislava přihlásí k důslednému posuzování dodavatelů technologií pro mobilní sítě páté generace (5G). Rozhodla o tom včera vláda premiéra Igora Matoviče. Spojené státy dříve vyloučily čínskou telekomunikační společnost Huawei z budování sítí 5G, slovensko-americké memorandum konkrétní firmy nezmiňuje. Slovensko nyní připravuje aukci frekvencí pro 5G.

◼ ČESKO

SMS pomohly, eRoušku mají další desítky tisíc lidí

Aplikaci eRouška si v mobilních telefonech aktivovalo do středečního večera milion lidí. Za poslední dva dny, kdy operátoři rozesílali SMS, přibylo asi 320 tisíc nových. Do konce léta mělo aplikaci nainstalovanou jen asi 250 tisíc lidí, v pondělí 670 tisíc. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by bylo pro její maximální využití potřeba, aby si ji do telefonu stáhlo šest milionů uživatelů.

◼ ČESKO

Památky navštívilo o milion méně lidí než loni

Památky ve správě Národního památkového ústavu letos navštívilo 3,6 milionu lidí. V meziročním srovnání tak poklesla návštěvnost o milion. Kvůli kratší sezoně má památkový ústav i propad výnosů, v meziročním srovnání ho odhaduje na 190 milionů korun. Opatření proti šíření koronaviru na jaře způsobila odklad začátku návštěvnické sezony skoro o dva měsíce, druhá vlna ji zase na podzim ukončila o tři týdny dříve před plánovaným termínem.

◼ ČESKO

Nový román Zábranského je inspirován Kuciakem

Spisovatel David Zábranský se při psaní nové knihy Republika volně inspiroval událostmi kolem vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a současnými společenskými změnami. Román vypráví příběh o politice v postkomunistické zemi bez tradice státnosti a demokracie a o předávání moci ve státě. Cílem autora nebylo podle nakladatelství Větrné mlýny nabídnout kroniku nedávného dění na Slovensku. Chce na základě konfliktu tří generací vytvořit obecnou výpověď o politice a společnosti.

◼ ČESKO

Štěch zažil při odchodu ze Senátu ovace vestoje

Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se po čtvrtstoletí rozloučil se členy horní komory. Senátoři svého někdejšího dlouholetého předsedu vyprovodili několikaminutovým potleskem vestoje. Štěch minulý víkend neobhájil ve druhém kole senátních voleb mandát. Štěch naposledy v roli předsedajícího schůze svým kolegům popřál, aby je práce v Senátu naplňovala.

◼ ČESKO

V Ostravě bude nový nejvýkonnější počítač v ČR

V prvním čtvrtletí příštího roku bude spuštěn v národním superpočítačovém centru IT4Innovations VŠB − Technické univerzity Ostrava nejvýkonnější superpočítač v Česku. Nový stroj EURO_IT4I za 14,86 milionu eur (400 milionů korun) bude zřejmě také jedním z deseti nejvýkonnějších v Evropě. V celém světě bude patřit do první padesátky nejsilnějších superpočítačů. Sloužit bude nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům.

"

Až se situace zde stabilizuje, budeme pomáhat s navoláváním hygienikům ve všech krajích.

Vít Knapek

Náčelník vojáků, kteří od středy pomáhají v call centru hygienikům na severu Moravy.

◼ ČESKO

Třetina obyvatel se obává o bezpečnost země

Kvůli mezinárodní situaci se o bezpečnost Česka obává 32 procent obyvatel. Uvádí to průzkum agentury STEM. Podle něj oproti minulému roku obavy lidí mírně klesly o šest procentních bodů, proti 2017 se však snížily o polovinu. Zároveň ubylo i lidí, kteří souhlasí s členstvím Česka v Severoatlantické alianci. Vstup do NATO podporuje 68 procent lidí, loni a před třemi lety jich bylo přes 70 procent.

◼ SVĚT

Velký bariérový útes ztratil většinu korálů

Za posledních 30 let přišel australský Velký bariérový útes o více než polovinu korálů. Dokládají to mořští biologové, kteří zkoumali jeho stav v letech 1995 až 2017. Podle nich je na vině hlavně stoupající teplota mořské vody v důsledku klimatických změn. Vědci proto vyzvali k razantnímu snížení emisí skleníkových plynů. Velký bariérový útes je od roku 1981 součástí světového přírodního dědictví UNESCO.

◼ ČESKO

Panenku propustili z nemocnice domů

Byť jej ještě trápí zápal plic, byl fotbalista Antonín Panenka ve středu propuštěn z nemocnice domů. V ní se ocitl minulý týden, když ve vážném stavu skončil na jednotce intenzivní péče kvůli nákaze koronavirem. Nyní už jsou jeho testy na covid-19 negativní. Bývalý záložník se proslavil penaltou ve finále mistrovství Evropy 1976, kterou netradičně kopl dloubákem doprostřed branky. Kopem se proslavil po celém světě.

◼ SVĚT

V Paříži bude zákaz nočního vycházení

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu oznámil, že v Paříži a několika dalších velkých francouzských městech bude kvůli šíření koronaviru od soboty platit zákaz nočního vycházení, tedy od 21 hodin do šesté ráno. Zákaz by měl trvat minimálně čtyři týdny. Dodržování restrikcí bude kontrolovat policie a v případě porušení bude ukládat pokuty ve výši kolem 3680 korun.

◼ RUSKO

Po covidové karanténě je na orbitu nová posádka

Loď Sojuz MS-17 s tříčlennou posádkou zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici, když se připojila k ruskému modulu Rossvet. Na místo dorazila po rekordně krátkém letu ze Země. Trval jen tři hodiny a tři minuty. Posádka před odletem kvůli covidové pandemii setrvala přibližně měsíc v karanténě a byla několikrát testována na koronavirus. Nová trojice má na stanici zůstat půl roku, zatímco dosavadní posádku čeká ještě tento měsíc cesta zpět na Zemi.

◼ SVĚT

Globální emise CO 2 podle vědců rekordně klesly

Celosvětové emise oxidu uhličitého v prvním pololetí klesly meziročně o rekordních 8,8 procenta, respektive o 1,551 miliardy tun. Vliv na to měla koronavirová omezení. Uvádí to studie, kterou zveřejnila v časopise Nature Communications skupina vědců z Číny, Francie, Japonska a Spojených států. Snížení je největším poklesem za první pololetí a je i větší než roční pokles v době druhé světové války, i když průměrné emise jsou nyní mnohem vyšší než tehdy.

◼ FRANCIE

Kvůli cenzuře z Číny odkládá muzeum výstavu

Muzeum ve francouzském městě Nantes se rozhodlo odložit o tři roky výstavu o zakladateli mongolské říše Čingischánovi kvůli tlaku čínských úřadů. Čína, která na výstavě spolupracovala, chtěla expozici cenzurovat a požadovala, aby byla vypuštěna slova jako "mongolský" či "říše". V názvu výstavy nemělo zůstat ani jméno samotného Čingischána. Muzeum to odsoudilo jako snahu o přepsání mongolské historie a kultury.

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcaři vrátí fotbalistům peníze z korupce

Jihoamerické fotbalové konfederaci CONMEBOL vrátí švýcarské úřady zhruba 40 milionů dolarů, které při vyšetřování korupce zmrazily na bankovních účtech. Generální prokuratura peníze zabavila při řešení úplatkářských kauz funkcionářů včetně bývalého předsedy konfederace Nicoláse Leoze a generálního sekretáře Eduarda Delucy. Vyšetřování prokázalo, že je konfederace poškozenou stranou, a peníze proto dostane zpátky.

"

Chtěl bych jako obvykle na konci audience přijít mezi vás a pozdravit vás, ale s novými opatřeními je lepší dodržovat rozestupy.

papež František

Hlava katolické církve to včera uvedla po generální audienci ve Vatikánu.

◼ IZRAEL

Na okupovaném území přibudou další 2000 bytů

Izrael včera schválil výstavbu více než 2000 nových bytů v židovských osadách na okupovaném Západním břehu Jordánu. Informovala o tom agentura AFP, podle níž to představuje první rozšiřování osad od poloviny září, kdy Izrael podepsal se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem dohodu o normalizaci vztahů. Osady jsou z pohledu mezinárodního práva nelegální a komplikovaly minulá kola mírových rozhovorů s Palestinci.

◼ ŠPANĚLSKO

Katalánci si na dva týdny musí odpustit restaurace

Španělský region Katalánsko od zítřka zavře na dva týdny bary a restaurace, aby omezil nárůst případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Povolen bude pouze prodej jídla s sebou. Nová opatření zahrnují i omezení návštěvnosti větších obchodů na 30 procent. Katalánské sdružení provozovatelů restaurací Fecasarm už oznámilo, že plánované uzavření barů a restaurací napadne u nejvyššího katalánského soudu.

◼ USA

Newyorská filharmonie ruší kvůli covidu sezonu

Poprvé za 178 let své existence zruší Newyorská filharmonie celou sezonu. Symfonický orchestr oznámil, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru vypustí zbytek sezony 2020 až 2021, která měla skončit 13. června. Hudební těleso zavřelo svou domovskou scénu Avery Fisher Hall v březnu, kdy v New Yorku začal stoupat počet infikovaných. Sezonu kvůli covidu-19 zrušila v září i slavná newyorská Metropolitní opera. Divadla na Broadwayi zrušila představení do 30. května.

◼ ŘECKO

Exposlanci dostali tresty vězení za zločinné spolčení

Řecký soud včera udělil trest 13 let vězení bývalému šéfovi krajně pravicové strany Zlatý úsvit Nikosi Michaloliakosovi, jehož minulý týden uznal vinným z vedení zločinecké organizace. Stejně vysoké tresty dostalo i pět dalších bývalých poslanců této strany, včetně europoslance Joannise Lagose. Příznivec strany, považované za neonacistickou, Jorgos Rupakias dostal včera doživotí za vraždu levicového aktivisty a populárního rapera Pavlose Fyssase z roku 2013.

◼ EKONOMIKA

Rakousko plánuje deficit 9,5 procenta HDP

Rakousko plánuje kvůli pandemii na letošní rok deficit rozpočtu 9,5 procenta hrubého domácího produktu. Pod limit tří procent, který stanovují rozpočtová pravidla Evropské unie, se má schodek vrátit v roce 2023. Vyplývá to z návrhu, který představil ministr financí Gernot Blümel. Je to mnohem horší plán, než s jakým počítá na letošní rok česká vláda, a zhruba v souladu s tím, co na letošek chystá Slovensko.