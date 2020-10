Na školu se budoucí prvňačka Klárka z Prahy připravovala už od února. "Dopis od paní učitelky si četla denně a v kalendáři měla vyznačené, kdy už bude září," říká její máma Anna Dvořáková. Když konečně nastoupila, chvíli jí trvalo, než si zvykla, ale jakmile se do lavice začala těšit, školy se zavřely. "Zatím kvůli tomu nesmutnila, ví, že se bude učit se mnou u počítače. Pokud by to ale mělo trvat déle, vím, že se doma s mámou nebude chtít učit," obává se Dvořáková.