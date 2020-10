Malá ostravská kavárna s názvem Pet Punk se ze ztrát, které utrpěla uzavřením kvůli jarní vlně epidemie, dostávala celé léto. Až po prázdninách začal útulný podnik s množstvím zvířecích podobizen, který sídlí na rušné Nádražní ulici v centru města, opravdu vydělávat.

"Až během září se nám s jistými výkyvy podařilo dostat na tržby, které jsme měli před březnem. To už zase začínalo dávat smysl podnikat. Trvalo to ale celé léto," říká majitel kavárny a zároveň její jediný zaměstnanec Petr Polák. Lidem podle něho nějaký čas trvalo, než našli odvahu začít podniky opět navštěvovat. Druhý důvod je prý specificky ostravský. "Srpen je v Ostravě vždy bída, lidé jsou pryč. A červenec, který naopak bývá díky velkým festivalům, například Colours of Ostrava, pozitivní, byl letos bídný. Festivaly se nekonaly," říká mladý muž, který studoval základy řemesla u Petry Veselé, dvojnásobné české baristky roku, a jejího manžela Gwilyama Daviese, který byl vyhlášen dokonce nejlepším světovým baristou roku 2009.