Hospodským či majitelům restaurací vláda do poslední chvíle slibovala, že jejich podniky nezavře. Zkraje týdne však dostal gastronomický byznys tvrdou ránu. Od středy musí všechny restaurace nebo bary po celém Česku minimálně na tři týdny zavřít. Zákazníkům mohou podle nařízení vlády prodávat jídlo pouze přes výdejní okénko do osmi hodin večer. "Restauratéři tím do začátku listopadu přijdou o sedm až 10 miliard korun," odhaduje Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků, který v Praze zároveň spoluvlastní restauraci Červený jelen. Vláda jim plánuje část ztrát kompenzovat. Náhrada se však bude zřejmě týkat jen období od 14. října. Na podporu za předchozí týdny, kdy měly restaurace a bary omezenou otvírací dobu, nárok mít nebudou.