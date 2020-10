Zvonce jsou zastaralé, nově by mohly mít krávy na krku speciální obojky, přes něž lze sledovat jejich polohu i zdravotní stav. Na vývoji takového senzoru pracuje start-up Agdata, který se zabývá digitalizací zemědělství. S čerstvými penězi od investorů se zároveň chystá z polí rozšířit i do měst a obcí. A to pomocí čidel sledujících stav ovzduší. "V zemědělství si chceme upevnit pozici a od byznysu se senzory pro města si slibujeme, že se z něj v budoucnu stane další silná noha firmy," říká šéf společnosti Jiří Musil. Agdata založil s bratrem Lukášem a kamarádem Jiřím Jiráskou.