Náchodskou radnici překvapil počet zájemců, kteří se přihlásili do mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na využití a zastavění pozemků po bývalé textilce Tepna poblíž městského centra. Z 26 uchazečů postoupilo do druhého kola pět ateliérů, které mají vedení města do 11. prosince poslat dopracované návrhy. Náchod parcelu koupil před dvěma lety téměř za 56 milionů korun od firmy JTH Holding. Zatímco společnost měla v plánu na místě vystavět hypermarket, radnice nyní chce, aby zde vyrostla čtvrť s názvem Nová Tepna, kde bude vedle bytů místo i pro služby, výrobu, výzkum či obchody. Součástí mají být také hasičská zbrojnice, mateřská škola či komunitní centrum. Vítězný návrh hodlá radnice vybrat v lednu.

Realitní start-up získal milionovou investici, chce do zahraničí

Realitní start-up Realtorify bude nově disponovat částkou 2,7 milionu korun věnovanou předním evropským startupovým akcelerátorem Startup Wise Guys. Česká firma, která se zabývá automatizací analýz v rezidenčních nemovitostech, chce peníze využít na další rozvoj a expanzi do zemí střední a východní Evropy. Realtorify se zaměřuje na firemní klienty, například na developery, banky nebo konzultační firmy, spolupracuje třeba s investičním projektem Komerční banky Upvest. Analyzuje pro ně mimo jiné hodnotu nemovitostí, přehled projektů konkurence či stav infrastruktury.

Investor snížil budovu u Intercontinentalu o dvě patra

Majitelé pražského hotelu Intercontinental částečně ustoupili kritice části obyvatel Prahy 1. Budova, kterou plánují postavit na přilehlém náměstí Miloše Formana, bude nižší. Firma WIC Prague, která loni hotel koupila asi za 5,8 miliardy korun od slovenské skupiny Best Hotel Properties, zároveň oznámila, že další úpravy projektu už neplánuje. Dál chce prostor pojmenovaný po slavném režisérovi zastavět, i když dvě patra z budovy ubrala. Plánuje také opravy hotelu. Práce mají celkem vyjít zhruba na 2,5 miliardy korun a hotové mají být do 1. ledna 2023.

Nemovitostní trh je stále živý, nakupuje se hlavně bydlení

Poptávka investorů po nemovitostech navzdory pandemii stále překračuje nabídku. Vyplývá to z dat realitně-poradenské společnosti CBRE. Celkový objem uzavřených investičních transakcí do komerčních realit za první tři čtvrtletí převýšil 2,1 miliardy eur (necelých 60 miliard korun), což představuje zhruba průměr stejného období v posledních pěti letech. V prvních třech čtvrtletích roku 2020 mezi investory dominoval zájem o nájemní byty, jejich podíl činil 62 procent z celkového objemu investic. Největší letošní transakcí byla koupě nájemního portfolia firmy Residomo v hodnotě 1,3 miliardy eur švédskou společností Heimstaden Bostad. Na druhém a třetím místě stojí maloobchod se 14 procenty a kanceláře s 12 procenty.