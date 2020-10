Takže ty nakoupené potraviny můžeme vyhodit, zaznělo z úst hospodského poté, co se v pozdních večerních hodinách konečně dozvěděl, co pro něj vláda přichystala. Další poznámky na adresu vlády jsou nereprodukovatelné, nicméně bylo jasné, že si dotyčný myslí, že vláda absolutně nemá představu, jak pohostinský byznys ve skutečnosti funguje. A vlastně jak funguje doopravdy všechno, co vláda posledními rozhodnutími v podstatě zrušila.