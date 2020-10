Do amerických prezidentských voleb zbývají přesně tři týdny. Ale důležitější, než co se stane v samotný den D, může být tentokrát to, co se stane "den poté" nebo v dalších dnech a týdnech. A některé povolební scénáře lze opravdu bezmála přirovnat k ději známého amerického katastrofického filmu z 80. let The Day After. Nebyl by to ovšem tentokrát nukleární útok zvenčí, co by mělo ohrozit USA, ale výbuch napětí, vzájemné nedůvěry, averze a strachu, které se letos nahromadily uvnitř americké společnosti.