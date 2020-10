Pokud v Česku není dostupné očkování proti koronaviru, tak si lidé mohou zajet tam, kde vakcína dostupná je. Třeba v Rusku by látka, nazvaná Sputnik V, měla koncem října putovat k pacientům. Podle záměru pražského podnikatele ruského původu Andreje Konstantinova by mezi nimi měli být i Češi, které by na očkování do Moskvy vozila jeho společnost.