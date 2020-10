Zástupci hotelů se v pondělí s ministerstvem zdravotnictví dohodli, že budou připraveni poskytnout své ubytovací kapacity pro případ, že by bylo nutné odlehčit zdravotnímu systému. Hotely by mohly ubytovat pacienty z takzvaných sociálních lůžek, kteří už nepotřebují lékařskou péči. Mohou to být například důchodci s covidem-19, kteří kvůli tomu nemohou zpátky do domova seniorů, ale i pacienti bez covidu, jimž jen chybí zázemí k doléčení.