Vláda se obává, že dosavadní opatření proti šíření nákazy nebudou stačit. Ministři proto v pondělí celý den až dlouho do noci jednali o podobě nových restrikcí. Jednání bylo tak složité, že ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) musel zrušit svůj plánovaný večerní projev v televizi.

V průběhu dne unikaly na veřejnost návrhy, o kterých ministři přemýšleli, včetně nočního zákazu vycházení. Krátce před desátou večer vláda oznámila, co od středy chystá. Budou uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, do prvního listopadu přejdou na distanční výuku. Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, uzavřeny. Od středy bude v Česku povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. Na veřejně přístupných místech bude zakázáno pití alkoholu.