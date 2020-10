Narychlo připravený Národní plán obnovy vzbuzuje kritiku. Vládou sestavený seznam programů, do kterých chce poslat 182 miliard z EU na restart ekonomiky po pandemii koronaviru, je podle odborníků příliš vágní a dostatečně nesplňuje stěžejní podmínku Evropské unie: tedy že by třetina peněz měla jít na ekologické projekty. Peníze, které má Česko dostat, jsou součástí 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun) rozdělených mezi dotace a úvěry, na nichž se koncem července na summitu v Bruselu shodla celá EU. Ta si jen podmiňuje, jaká procenta peněz budou proudit do konkrétních odvětví.