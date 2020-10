Společnost Nestlé přesune výrobu cukrovinek Lentilky z Česka do Německa. V Holešově na Kroměřížsku se vyrábějí již od roku 1907, ale od jara příštího roku mají být vyráběny v Hamburku. Potvrdil to mluvčí Nestlé Česko Robert Kičina. Důvodem přesunu je podle firmy sladění receptury českých Lentilek se značkou Smarties, pod kterou jsou lentilky vyráběny a prodávány v zahraničí, a také snížení nákladů na výrobu. Nyní Lentilky vyrábí holešovská továrna Sfinx. Závod v Hamburku má dostačující kapacitu pro výrobu a distribuci produktu do všech zemí EU. "Navíc má technologii balení Lentilek do papírových obalů a přispěje k plnění závazků Nestlé týkajících se snižování plastového odpadu bez větších investic," oznámil Kičina. Do papírových obalů se přitom Lentilky balí i nyní. Některé však mají plastové součásti. Jako příklad uvedl balení Lentilek o váze 140 gramů v tubě. "V našem českém závodě, na rozdíl od německého, nemáme technologii, která by nám je umožnila nahradit papírovými," řekl Kičina. Balení nejprodávanějšího 28gramového formátu Lentilek v papíře podle něj zůstane ve Sfinxu.