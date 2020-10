Kávu prodává jak její kvalita, tak obal. Ten ale určuje i to, jak dlouho vydrží káva čerstvá. "Nejlíp je jí v takovém obalu, kam se nedostane kyslík. K plnění sáčků se používají různé plyny. Velké pražírny využívají třeba argon, který je pro malou výrobu poměrně nákladný," říká jednatel společnosti Čerstvá Káva Michal Jirek. To, zda má člověk kávu po zakoupení přesypat, záleží na tom, v jakém obalu ji zakoupí. "Většina sáčků má jednocestný ventil, který pustí ven oxid uhličitý vydávaný kávou po upražení, ale neumožní kyslíku vniknout dovnitř. Je-li takový sáček opatřen znovu uzavíratelným zipem, je možné v něm kávu nechat, pokud před uzavřením ručně vymačkáme vzduch," vysvětluje. Ideální jsou podle jeho slov vakuové dózy. "Je to podobný princip jako u vína − káva v dóze si zachová aroma, protože není v kontaktu s kyslíkem," říká Michal Jirek.

Káva s historií

Obaly, ve kterých se káva prodává, ovšem využívají firmy spíš marketingově. "Jeden z největších světových výrobců kávy Lavazza byl v posledních letech schopen u jedné kávy několikrát změnit obal. Design daný výrobek velmi posouvá, a když zákazníci vybírají ze čtyřiceti káv, je to samozřejmě jeden z důležitých parametrů, na který se ohlíží. Materiál obalu zatím takovou roli nehraje," přibližuje Jirek.

Společnost Čerstvá Káva popisuje na sáčcích kávy z různých zemí Latinské Ameriky, Afriky nebo Asie i kus jejího příběhu. Michal Jirek říká, že to souvisí s trendem návratu k farmářským potravinám. "Lidé si přejí vědět, co jedí, co pijí a odkud to pochází. U kávy chtějí znát její historii, vědět, kde se pěstuje, kde byla sklizena, případně i jméno farmáře, který ji vypěstoval. To jsou věci, které vyhledávají. A je to věrohodnější, než když dostanou kávu, o které neví, odkud se vzala," vysvětluje.

Dbát na ekologičnost balení je podle něj dost nákladné, ale trendy začínají jít i tímto směrem. "Standardní sáčky na kávu, které používáme my i většina světových pražíren, bohužýel nejsou plně recyklovatelné. Náhradou je celoplastový obal, který recyklovat lze, kávu by to ale prodražilo, a na cenu stále hodně lidí bere zřetel. Plast se proto používá spíš u dražších káv, kde jsou zákazníci ochotní si za obal připlatit. Pak existují i celopapírové obaly, které ale zase kolikrát neladí k designu značky a pražírny je příliš nepreferují," dodává Michal Jirek.

Nejlepší obal? Žádný!

Ekologie a dlouhodobá udržitelnost patří mezi zásady podnikání Fair & Bio pražírny z Kostelce nad Labem. "Už před lety jsme začali se šetrnějšími obaly. Hliník v sáčcích je nahrazen kukuřičným škrobem. Obal sice plně kompostovatelný není, oproti hliníku jde ale o nižší produkci CO 2 ," vysvětluje vedoucí Fair & Bio pražírny Martin Třešňák. S kolegy strávili hodně času zjišťováním, zda je plně kompostovatelný sáček vůbec k mání. "Existuje, ale čerstvá káva v něm vydrží podstatně kratší dobu. Navíc náklady na pořízení jsou vysoké. Nakonec jsme i na základě mezinárodních studií došli k závěru, že z hlediska environmentální zátěže bude nejlepší postupně prodávat vyšší podíl naší kávy bez obalů," uvádí Martin Třešňák.

Fair & Bio kávu dostanete různě: nejmenší sáčky jsou třívrstvé, z nichž jedna je hliníková. Zbytek se balí do papírových obalů s kukuřičným škrobem. Ten chrání čerstvost upražených zrnek. "Pro kvalitu kávy je čerstvost samozřejmě stěžejní, v obyčejném papírovém sáčku vydrží dva až tři týdny, se škrobem či hliníkem čtyři měsíce a v zavařovací plechovce až rok," říká Třešňák. "Důležité je, aby balení uvádělo datum upražení, nikoli minimální datum spotřeby. Z data pražení a typu balení si pak lze odvodit, jak je káva čerstvá," říká.

Martin Třešňák souhlasí s tím, že v obchodech obal prodává, ale Fair & Bio pražírna díky velkoobchodnímu fungování design obalu tolik neřeší. "Fandíme bezobalovosti a redukci odpadu. Jde nám o udržitelné obaly i o to, jak je eliminovat," vysvětluje. "Bezobalově jsme vloni prodali 24 procent kávy a letos pozorujeme další nárůst. Koronavirus tomu spíš nahrál. Obchodům dodáváme naše zrnka ve vratných barelech, které zajišťují čerstvost. Nyní rozjíždíme takovou možnost nákupů i pro zákazníky na našem e-shopu," dodává.

