Kakao z obalu, v jakém jsme ho v obchodech kupovali před více než 30 lety, bude chutnat pravděpodobně úplně stejně jako z ultraekologické krabice. Jenže na rozdíl od moderního designu v sobě nese nostalgickou vzpomínku, třeba na maminčinu kuchyni. Retro obal tedy zahrnuje idealizovanou minulost a je dobrým reklamním tahem.

Aktuálně jsou v oblasti obalů viditelné tři hlavní trendy: minimalismus, udržitelnost a retro. Při bližším prozkoumání spolu v podstatě souvisí a částečně se i prolínají. Tak například retro obal může být zároveň udržitelný, a dokonce také minimalistický. V praxi to pak znamená snižování hmotnosti, omezování používání plastu a navyšování použití recyklátu, většinou recyklovaného papíru.

K retro i ekologickým obalům se stále častěji uchylují nejen menší nebo nové značky cílící na určitou skupinu podobně smýšlejících zákazníků, ale objevují je i velcí hráči. "V poslední retro vlně se nově objevily například produkty Pilsner Urquell v původní lahvi, máslo z pasterované smetany v papírovém pergamenu nebo čerstvé mléko ve skle," vypočítává Michaela Holubec Birtusová, projektová manažerka Czechdesignu.

Ikonická holčička z kakaa

Retro obaly nejsou záležitostí jen několika posledních let. Na síle začaly nabírat už na přelomu tisíciletí, kdy se zjevily jako protipól minimalistického a futuristického designu. Češi si retro oblíbili, a tak se v tuzemských obchodech a supermarketech stále objevují obaly připomínající minulý režim.

Doslova ikonou retro obalů se před lety stalo Granko. Kakao na svůj obal vrátilo roztomilou blonďatou holčičku, která v ruce svírá červený hrneček. Autorem obalu je akademický malíř Karel Fojtů, který se v roce 1979 nechal inspirovat trendem v Německu, kde bylo populární dávat na obaly fotky dětí. Neváhal a vyfotil svoji dvouletou dceru Veroniku. K tomu navrhl i červený nápis Granko. Se svým designem u tehdejšího výrobce − Čokoládoven − uspěl. Holčička na Granku vydržela do 90. let, kdy ji vystřídaly například kreslené postavičky Macha a Šebestové nebo hrnek s červenými puntíky. Granko ale občas svůj původní obal vrátí do hry a dnes už dávno dospělá Veronika opět slaví úspěch.

Nostalgií mnohým voní i limonáda Kofola, která vznikla v roce 1960 jako náhražka "imperialistické" (a tím pádem nedostatkové) Coca-Coly. Zpočátku se Kofola, stejně jako další nápoje, prodávala v lahvích bez etiket. Až postupem doby získala svůj typický design, tedy nápis Kofola v hnědé barvě na žlutém podkladu. Svoji slávu si udržela 30 let, až do doby, kdy byl hlad po všem dříve zapovězeném a lidé dávali před Kofolou přednost "západním" limonádám. Jenže na přelomu milénia vstoupila Kofola na trh s promyšlenou kampaní, jejíž součástí byla i modifikace loga. Původní oranžová, hnědá a bílá na obalu této limonády ovšem zůstaly dodnes.

Nostalgie po Májce nebo Vitacitu

Produktů, zejména potravin, které se občas objeví v regálech obchodů v limitované sérii v retro obalech, je mnohem více. "Nejlépe marketingově pojatým projektem jsou v této oblasti už mnoho let retro týdny prodejen Lidl. Tradičně lze při těchto akcích pořídit třeba retro balení paštiky Májka či polévek Vitana. Do hry se vrátil třeba i nápojový prášek Vitacit nebo sirup Ovocit a podpalovač Pe-Po," říká Michaela Holubec Birtusová.

Nostalgie se podle projektové manažerky Czechdesignu český národ jen tak nezbaví. "Lidé zkrátka milují retro obaly podobně jako třeba staré filmy, které televize vysílá stále dokola. V poslední době ale pozorujeme nástup nového trendu a tím je zájem o ekologické obaly," dodává. Mnoho obchodů se tak nyní veze na vlně popularity zero waste řešení, takže i do běžných řetězců začíná prosakovat zcela bezobalový prodej.

Kromě toho se zvyšuje i zájem o recyklovatelné obaly, například o vratné PET lahve od výrobce minerálních vod Mattoni, které jsou z 80 procent vyrobeny z už použitého plastu. Na ekologický trend zareagoval i producent mléčných výrobků Danone, který se více zaměřil na recyklovatelnost jogurtových obalů.

Kde to jde, tam se plast opouští. "Pozorujeme, jak stále roste zájem o papírové obaly vyráběné přímo lokálně v Česku. Ve středu zájmu jsou i inovace, které postupně nahrazují méně ekologické materiály těmi více udržitelnými," dodává Michaela Holubec Birtusová.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Obaly a polygrafie.