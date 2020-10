Po podání ruky a výměně úsměvů se sluší stvrdit úspěšné jednání i malou pozorností. Jaký reklamní předmět partnerovi věnujete, vypovídá hodně o vás i o vašem podniku. S fádní bílou propiskou s logem firmy v moderním světě už neuspějete − je totiž málo nápaditá, a navíc neekologická.

Dary se při jednáních a schůzkách vyměňovaly vždycky. V dávných dobách protistrana nepohrdla voňavým kořením, blyštivým kamenem nebo kusem exotické látky z dalekých cest. V 90. letech frčely především propisky a hrnky opatřené logem firmy. Milénium bylo originálnější a do hry se dostaly nejrůznější dárky. Současnost je pak především udržitelná − a to i v reklamních předmětech. Firmy, které je vyrábí, se shodují na tom, že roste zájem o přírodní materiály, o nápaditost a atraktivní design.

Zápisník ano, ale recyklovatelný

Ekologické je dnes kde co, ale pod udržitelnými reklamními předměty bychom si měli podle jejich výrobců představit hlavně dárky, které šetří přírodu, protože jsou vyrobené z recyklovatelných nebo přírodních materiálů. Můžou to být třeba zápisníky a bloky z recyklovaného papíru, hrnky z bambusu nebo tašky z látek, v nichž není ani jedno umělé vlákno.

Právě o takové předměty projevují firmy a instituce stále větší zájem. "V letošním roce pozorujeme výrazný zájem o ekologické a bio dárky. Je vidět, že to lidé s ochrannou přírody myslí vážně, a to i v oblasti reklamních předmětů," říká Eva Brejžková ze společnosti Adonai.

Podobnou zkušenost má i Jindřich Fialka z Q Designers a Conscious & Craft. Ten si v poslední době všímá rostoucího zájmu o udržitelné reklamní předměty nejen u soukromých společností, ale například i ze strany univerzit nebo orgánů státní správy.

Z reklamních předmětů jeho společnost vyrábí hlavně papírové bloky, zápisníky nebo lahve. A potom věci vyloženě na zakázku, u nichž se podle Jindřicha Fialky lépe ohlídá udržitelnost. "Přes 50 procent reklamních předmětů, které si u nás firmy objednají, získává design na míru," dodává. To znamená, že celý produkt je vymyšlený a navržený designéry přímo ve studiu. Až poté se vyrábí − například ve sklárně nebo se tiskne v tiskárně.

Krabičky z pšeničné slámy

U ekologických nebo bio reklamních předmětů jsou zapovězené všechny materiály, které by mohly později dělat potíže, až se jich obdarovaný rozhodne zbavit, tedy vyhodit je do koše. Ideální samozřejmě je, aby je upotřebil − tedy například poznámkový blok skutečně popsal a papír pak vhodil do správného kontejneru. Důležité jsou proto dva aspekty: použité materiály a design reklamního předmětu, který by měl být líbivý a moderní, aby si ho obdarovaný chtěl nechat.

"V naší firmě si dáváme jednoduše pozor na materiály, které musí být udržitelné, na technologie a také na byznysmodel. V praxi to znamená, že nepoužíváme plasty, neděláme povrchové úpravy s těžkými kovy a nevozíme nic z asijských zemí," vysvětluje koncept své společnosti Jindřich Fialka.

Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, udržitelné reklamní předměty nejsou limitované omezeným designem nebo jen úzkým výběrem materiálů. "Vlastně nabízíme velké množství reklamních dárků z ekologických materiálů. Příkladem jsou nákupní tašky vyrobené ze stoprocentně recyklované bavlny. Bloky a zápisníky dodáváme z recyklovaného papíru. Oblíbené jsou také různé ekohrnky vyráběné z bambusu nebo biologicky rozložitelných rostlinných materiálů," vyjmenovává Eva Brejžková. Velký zájem je podle ní také o obědové krabičky, které vznikají z pšeničné slámy.

Alternativy plastu

Především tradičních materiálů, tedy dřeva, skla, kovu nebo papíru, se drží ve společnosti Q Designers a Conscious & Craft. Zároveň se ale nebrání inovacím. "Loni jsme například připravovali trofeje pro vítěze soutěže Asociace společenské odpovědnosti, které jsme navrhli ze vzorků udržitelných materiálů budoucnosti. Mezi nimi bylo třeba recyklované sklo, materiál z rýžových slupek nebo mořských řas," dodává Jindřich Fialka.

Vedle exoticky znějících surovin jsou populární také reklamní předměty z vlnité lepenky. S ní pracuje například společnost Thimm, která nedávno z velmi tenké lepenky vyvinula multifunkční držák na mobil, za což získala cenu v soutěži evropských reklamních agentur Promotional Gift Award 2019. Protože lepenku lze oboustranně potisknout, přináší v kombinaci s digitálním tiskem další možnosti využití a alternativu k plastu.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Obaly a polygrafie.