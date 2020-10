Zatímco mezi muži na tenisovém Rolland Garros zvítězil tradičně Španěl Rafael Nadal, mezi ženami na grandslamovém turnaji poprvé dominovala hráčka z Polska.

Tenisový turnaj French Open se letos místo na jaře konal na podzim. A včera slavné Rolland Garros skončilo finálovým utkáním dvou legend − Srba Novaka Djokoviče a Španěla Rafaela Nadala. Zvítězil v něm španělský hráč, což už je na turnaji vlastně tradice − z Paříže má již 13. titul. To sobotní finále mezi ženami bylo soubojem nastupujícího mládí. Zvítězila v něm senzace turnaje − devatenáctiletá Iga Šwiateková, a je tak první Polkou, která ovládla grandslamový turnaj. Porazila jedenadvacetiletou Američanku Soniu Keninovou. Šwiateková získala šek na 1,6 milionu eur a v neděli při pózování s trofejí před fotografy zářila štěstím. To pro organizátory turnaj finančně tak dobře nedopadl. Oznámili, že na něm nic nevydělali. Do areálu mohlo kvůli pandemii koronaviru denně maximálně jen 1000 lidí, a organizátoři tak přišli o 97 procent očekávaného příjmu ze vstupenek, tedy o částku až 100 milionů eur. Finanční situaci tak zachraňovaly smlouvy se sponzory a vysílacími společnostmi.