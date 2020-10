Naposledy překročila ČSSD v Praze pětiprocentní hranici před třemi lety ve sněmovních volbách. Od té doby v metropoli proběhly další dvoje volby a sociální demokracie dál ztrácela. Předminulý týden v krajských volbách za všechny kraje získala 4,9 procenta hlasů. Pokud by tak dopadly i sněmovní volby za rok, tradiční strana by vypadla z parlamentu. Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček se proto nyní rozhodl, že nebude v zimě znovu kandidovat do vedení strany. Hodlá být lídrem socialistů do příštích voleb právě v Praze. Často je označován jako ministr, kterého oceňují lidé, kteří však ČSSD nevolí. I od nich si ale vysloužil minulý týden kritiku za to, že Česko nepodpořilo apel asi čtyřicítky zemí, aby Čína dodržovala lidská práva.

HN: Začátkem minulého týdne jste oznámil, že už nebudete kandidovat do vedení ČSSD a chcete vést jen pražskou sociální demokracii.

Souvisí to s tím, že ČSSD hrozí neúspěch ve sněmovních volbách a vy při tom nechcete coby místopředseda být?

To určitě není ten důvod. Rozhodl jsem se tak, abych pomohl ČSSD znovu získat důvěru lidí ve větších městech. Pokud v Praze nebude sociální demokracie volitelná, bude to mít vliv na celý výsledek strany.

HN: V posledních komunálních volbách v roce 2018 získala ČSSD v Praze jen necelá tři procenta hlasů, na Praze 7, kde jste byl její lídr, pak o procento méně. Je v Praze vůbec zájem o ČSSD?