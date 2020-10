◼ ČESKO

ČSSD ztratí po senátních volbách miliony

Letošní senátní volby budou znamenat propad příjmů z každoročních státních příspěvků za mandáty hlavně pro ČSSD, která přijde o miliony korun. Nejvíce si naopak polepší pokladna hnutí STAN. Strany a hnutí dostávají od státu ročně 900 000 korun za zákonodárce. Příspěvky plynou seskupením, která úspěšné kandidáty navrhla. Případné politické přestupy senátorů nemají na směřování peněz vliv.

◼ ARMÉNIE/ÁZERBÁJDŽÁN

Baku hlásí zabité civilisty, Jerevan to popřel

Nejméně devět lidí přišlo o život a 33 utrpělo zranění při ostřelování ázerbájdžánského města Gjandža arménskými raketami, uvedly o víkendu ázerbájdžánské úřady. Arménie zprávy o porušování příměří v bojích o Náhorní Karabach popřela. Generální prokuratura posléze zvýšila počet obětí raketového ostřelování na devět. Vyčíslila také, že od propuknutí bojů na konci září přišlo o život v Ázerbájdžánu 41 civilistů a 205 vyvázlo se zraněním.

◼ USA

Trump řekl, že už nemůže přenášet koronavirus

Americký prezident Donald Trump v televizi Fox News prohlásil, že už nemá covid-19 a není u něj riziko přenosu koronaviru na další lidi. Šéf Bílého domu se podle agentury Reuters v pondělí chystá vrátit k předvolební kampani a na předvolební mítinky před listopadovými volbami. Hlavní lékař Bílého domu Sean Conley v sobotu uvedl, že prezident může vyjít z izolace, protože pominulo riziko nákazy dalších lidí.

◼ ČESKO

Česko je druhé na světě v počtu nakažených týdně

V Česku se od března, tedy od začátku epidemie způsobené novým koronavirem, nakazilo přes 114 000 lidí. V minulém týdnu počty případů nemoci covid-19 v Česku čtyřikrát překonaly rekord a podle údajů deníku The New York Times je Česká republika podle počtu případů nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulý týden na druhém místě ve světě, v pátek byla čtvrtá a v sobotu třetí (za dva dny ČR přeskočila Černou Horu a Izrael). Hůře je na tom jen Andorra.

"

Uzavíráním hranic koronavirus pod kontrolu nedostaneme

Věra Jourová

Místopředsedkyně Evropské komise tvrdí, že Evropská unie chce sjednotit pravidla pro cestování mezi jednotlivými členskými zeměmi v době pandemie. Důrazně varovala před novým zavíráním hranic uvnitř schengenského prostoru.

◼ ČESKO

Do hotelů je možné umístit zhruba 800 pacientů

Pacientů s jinými chorobami než covid, kteří zůstávají hospitalizováni ze sociálních důvodů a jejichž přemístění do hotelového ubytování by nemocnicím ulehčilo v době epidemie koronaviru, je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zhruba 800. O použití hotelů pro tento účel jedná ministerstvo s asociací hotelů. V hotelech by mohli být ubytováváni dobrovolně také nemocní s lehčím průběhem covidu z domácností, v nichž nechtějí nakazit svou rodinu.

◼ ŠVÉDSKO

Nobelovu cenu za mír dostal potravinový program

Letošní Nobelovu cenu za mír získal Světový potravinový program (WFP) za své úsilí v boji proti hladu a za zlepšení podmínek pro mír v konfliktních oblastech. Světový potravinový program, který je organizací OSN, uvádí, že každoročně pomáhá asi 97 milionům lidí v 88 zemích. Každý devátý člověk na světě podle WFP nemá dostatek potravin. Nobelův výbor upozornil, že pandemie nemoci covid-19 zhoršila situaci milionů lidí, kteří čelí hladu.

◼ EU/USA

EU vyzvala USA k odstranění cel kvůli Airbusu

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis vyzval USA k odstranění cel na evropské zboží v hodnotě přes sedm mi­-liard dolarů (160 miliard Kč), která Washington zavedl jako odvetu za nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Varoval, že v opačném případě budou USA čelit novým clům na vývoz do Evropy. Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus.

◼ ČESKO

Filip na sjezdu skončí v čele KSČM

Předseda KSČM Vojtěch Filip oznámil, že nebude v polovině listopadu na sjezdu pozici v čele komunistické strany obhajovat. Celé vedení komunistické strany dalo kvůli drtivému neúspěchu v krajských a senátních volbách funkce k dispozici. Členové výkonného výboru vzali jejich krok v pátek na vědomí. Filip je v čele strany 15 let. Uvedl, že na jeho rozhodnutí měl vliv i jeho zdravotní stav.

◼ ČESKO

Tržby internetových lékáren stouply o polovinu

Tržby internetových lékáren v Česku za volně prodejné léky a produkty pro zdravotní péči stouply v prvním pololetí meziročně o polovinu na 1,46 miliardy korun. Rekordní nárůst způsobil, že na ně připadalo 13 procent trhu s těmito výrobky v ČR. Vyplývá to z dat, která poskytla firma IQVIA. Důvodem podle ní byly dopady pandemie koronaviru. Ještě strmější růst zaznamenalo Slovensko, kde tržby v internetových lékárnách vzrostly v pololetí meziročně o 68 procent.

◼ ČESKO

Objem veřejných stavebních zakázek meziročně klesl

Objem zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám, letos do konce září meziročně klesl o dvě procenta na 160,2 miliardy korun. Počet se zvýšil zhruba o pětinu na 3601. Největším zadavatelem byla Správa železnic se zakázkami za 33,4 miliardy korun. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla o 19,5 procenta. Vyplývá to z údajů společnosti IS. Hodnota zakázek na pozemní stavby, tedy stavby bytů, kanceláří nebo hal, vzrostla o 21,9 procenta na 45,5 miliardy korun.

◼ ČESKO

Liberecká univerzita obnoví památník Adolfu Loosovi

Památník vybudovaný v 80. letech k poctě architekta Adolfa Loose obnovuje Technická univerzita v Liberci. Umělecké dílo na pomezí architektury a sochařství, jehož autorem je Jiří Seifert, stávalo před budovou Stavoprojektu. Před několika lety nechala škola dílo odstranit, protože bylo ve velmi špatném stavu a v uzavřeném prostoru se scházeli narkomani. Teď nechává betonové díly zrestaurovat a památník chce ke 150. výročí architektova narození znovu odhalit.

◼ ČESKO

Učitelům VŠ chybí při on-line výuce zpětná vazba

Pro pedagogy brněnských univerzit je on-line výuka náročnější než prezenční. Chybí jim interakce se studenty a zpětná vazba. Jedinou výhodu vidí v tom, že si studenti nahrávané přednášky mohou pustit ze záznamu a tím si probírané učivo zopakovat. Řekli to oslovení učitelé z různých vysokých škol v Brně. Interakce se studenty se těžko nahrazuje, uvedl například pedagog Jan Šerek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

◼ ČESKO

Za výhrůžku terorismem si muž odpyká 3,5 roku

Jednapadesátiletý Roman Mariančík, který se vydával za příslušníka Islámského státu a vyhrožoval odpálením náloží v několika ostravských obchodních centrech, si ve vězení odpyká 3,5 roku. K činu se přiznal, o vině a trestu se dohodl se státním zástupcem a soud tuto dohodu schválil. Mariančík byl obviněný z vyhrožování teroristickým trestným činem, za což mu hrozilo až 12 let ve vězení. Slovák žijící v Ostravě u soudu řekl, že netušil, že je za čin tak vysoká sazba.

◼ ČESKO

Češi používají jako ochranu hlavně textilní roušky

Nejčastější ochranou nosu a úst před nákazou koronavirem jsou v Česku textilní roušky, používá je 62 procent lidí. Chirurgickým rouškám dává přednost 27 procent lidí a šest procent respirátorům. Zhruba dvě procenta lidí nepoužívají nic. Více než třetině občanů povinnost mít zakrytá ústa a nos vadí. Vyplynulo to z průzkumu mezi 550 lidmi ve věku 18 až 65 let agentury Ipsos pro společnost Respilon, která vyvíjí nanovlákna a vyrábí ochranné pomůcky.

◼ ČESKO

První doubledeckery v Česku nasadí do MHD Ostrava

Dva nové patrové autobusy vyjedou do ulic Ostravy 1. listopadu. Budou jezdit na lince 78 mezi Porubou a průmyslovou zónou v Hrabové. V letní sezoně je Dopravní podnik Ostrava nasadí na speciální turistickou linku č. 88, která spojí Dolní oblast Vítkovic a ostravskou zoologickou zahradu. Podnik se tak stane prvním městským dopravcem v Česku, který bude dvoupodlažní autobusy provozovat na běžné lince. Takzvané doubledeckery proslavily ve světě britskou metropoli Londýn.

◼ ČESKO

Stěhovaví ptáci mohou být zdrojem ptačí chřipky

Veterináři varují české chovatele před nárůstem rizika šíření ptačí chřipky. Na podzim migrují stěhovaví ptáci, nákaza se šíří v západním Rusku a v Kazachstánu, kudy vedou trasy divokých vodních ptáků mířících do Evropy. Takzvaná aviární influenza, která je pro lidi neškodná, se naposledy v Česku objevila letos v lednu, předtím v roce 2017. Česko bylo přitom v létě uznáno Světovou organizací pro zdraví zvířat za zemi, kde se choroba nevyskytuje.

"

Vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií se rychle zhoršují.

Sergej Lavrov

Ruský ministr zahraničí to řekl v souvislosti s možnými sankcemi sedmadvacítky proti Moskvě. EU o nich uvažuje kvůli případu otravy ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

◼ ŠVÝCARSKO

Centrální banky chystají vlastní digitální měny

Největší centrální banky světa zvažují, že začnou vydávat vlastní digitální měny. Reagují na přesun plateb na internet, všeobecný rozkvět kryptoměn a také na plán americké technologické společnosti Facebook mít svou vlastní virtuální měnu. V pátek se zástupci sedmi centrálních bank za asistence v Basileji sídlící Banky pro mezinárodní platby dohodli na principech fungování takového platidla. Na rozdíl od soukromých iniciativ by centrální banky za oběživo ručily.

◼ FRANCIE

Covid zrušil cyklistický závod Paříž−Roubaix

Slavná cyklistická klasika na kostkách Paříž−Roubaix se letos kvůli covidu-19 neuskuteční. Závod odložený z dubna se měl jet v neděli 25. října. Pořadatelé ho zrušili kvůli situaci na severu Francie, kde přibývá počet pacientů s koronavirem, a okolí cílového města Roubaix bylo zařazeno do nejvyššího stupně pohotovosti. Nový termín byl stanoven na 11. dubna 2021. Závod měl být posledním jednorázovým závodem kalendáře WorldTour a letos by oslavil již 118. ročník.

◼ IZRAEL

Petici proti druhé uzávěře podepsalo na 60 tisíc Izraelců

V Izraeli se pod petici proti uzávěře vyhlášené kvůli koronaviru podepsalo přes 60 tisíc lidí. Dokument také požaduje možnost otevřít podniky závislé na zákaznících. Sepsal ho majitel telavivské restaurace Tamir Barelko, podle nějž už druhá letošní karanténa likviduje majitele malých podniků a ničí celou ekonomiku. Vláda kvůli růstu počtu nakažených celkovou uzávěru vyhlásila v září a prodloužila do 13. října. Izraelská ekonomika podle výhledu letos poprvé za dvě desetiletí vykáže pokles.

◼ USA

Vláda se odvolala proti verdiktu ohledně TikToku

Americká vláda se odvolala proti zářijovému rozhodnutí soudu, které jí znemožnilo zablokovat ve Spojených státech možnost stahovat čínskou aplikaci pro sdílení krátkých videí TikTok. Prezident Donald Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

◼ USA

V USA se otevřou kvůli volbám tábory přežití

Řetězec amerických táborů přežití se otevře kvůli obavám z násilností, jež by mohly nastat po listopadových prezidentských volbách. Oznámila to společnost, která zařízení spravuje. Její ředitel přitom nevyloučil, že by v USA mohla vypuknout občanská válka. Obavy ze sporného volebního výsledku zvýšily zájem o americké hnutí takzvaných prepperů, za kterým stojí multimiliardový byznys prodávající vše od plynových masek po dehydratované potraviny.