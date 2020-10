Počty nově nakažených lámou rekordy a vláda přitvrzuje v plošných opatřeních. Roste i podíl pozitivních výsledků na všech testovaných. Už překročil 30 procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom zemím doporučuje ukazatel udržet pod pěti procenty.

Vysoké číslo může signalizovat, že Česko se v testech nezaměřuje na dostatečně širokou populaci, tedy že jsou testováni především lidé s jasnými příznaky nemoci. Mezi evropskými zeměmi je Česko na konci první poloviny. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) může být nakažených násobně více, než ukážou testy. Proto teď chce ministr otestovat plošně co nejvíce lidí. Podle České televize by to mohlo stát až 3,5 miliardy korun.