Máme tu krizi. Covidovou, ale také komunikační, která vytváří zmatek. Bývalému náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky a expředsedovi vojenského výboru NATO Petru Pavlovi se nelíbí, jak vláda zavádí antivirová opatření.

"Tok informací mezi vládou a občany, a především mezi vládou a těmi, kdo se podílejí na systému řízení, musí fungovat naprosto srozumitelně a hierarchicky. Musí mít jednu hlavu, která rozhoduje o opatřeních, a jedno oficiální místo, které je zdrojem informací," říká v rozhovoru pro HN. Typickým příkladem takového zmatku může být počínání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). V minulém týdnu prohlašoval, že přísnější opatření vyhlásí v pátek, až je schválí vláda. O zrušení kulturních akcí, uzavření sportovišť a částečně úřadů si ale lidé přečetli už ve čtvrtek v médiích, ještě dříve, než vláda Prymulův plán schválila.

HN: V létě jste navštívil pět krajů, abyste se zástupci samospráv, školství či zdravotníků probral jejich zkušenosti, jak se jim daří zvládat pandemii koronaviru. Proč jste se do toho pustil?

Chybělo nám shrnutí zkušeností z první vlny. Abychom měli bezprostředně po ruce, co vůbec nefungovalo, co fungovalo se skřípěním, ale i to dobré, co bychom měli podchytit, aby se to příště dělalo podobně. Cílem bylo vytvořit zobecňující doporučení, jak se připravit na druhou vlnu pandemie, o které odborníci říkali, že s velkou pravděpodobností přijde.

HN: Několikrát jste prohlásil, že zvažujete kandidaturu na prezidenta. Oficiálně jste to ale neoznámil. Teď jste mnohem víc na veřejnosti. Může to působit dojmem, že si připravujete půdu pro prezidentskou kampaň.