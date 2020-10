V roce 1989 padla nejen železná opona a Východ se propojil se Západem, ale propojil se zcela novým a nečekaným způsobem i celý svět − ten rok se zrodil World Wide Web. Kdo by tehdy tušil, do jakých rozměrů se tento svět rozvine, kdo by tušil, že tato pavučina za třicet let přeroste z vědeckých a vojenských laboratoří do kapes všech teenagerů. Kdo by před třiceti lety uvěřil, že internet se stane naším druhým domovem i útočištěm před celoplanetárním virovým onemocněním?