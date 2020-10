Když jsem pozoroval cvrkot kolem vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě, napadlo mě s ohledem na ty, kteří se na manželku vězněného opozičníka dívají poněkud s opovržením: nepodceňujte učitelky zahnané do úzkých. S dvěma malými dětmi na krku a manželem ve vězení by osmatřicetiletá černovláska měla všechny důvody zůstat po nuceném odchodu z vlasti stranou veřejného života. Ona se ale rozhodla stát tváří běloruského odporu proti diktátorovi se všemi následky, které to může přinést. Tak například ve stejný den, kdy na ni běloruská vláda vydala zatykač, dostala výjimečně udělovanou Cenu svobody think-tanku Globsec.