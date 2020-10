Ani více než měsíc poté, co Tchaj-wan oznámil, že Česku věnuje pět výrobních linek na roušky a respirátory, si české instituce s darem nevědí rady. Podle aktuálních informací by nakonec některé z výrobních linek mohli využít vězni. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) HN řekl, že o jejich převzetí jedná s Vězeňskou službou s tím, že linky by měly zůstat ve vlastnictví státu. Vězni mají v tomto ohledu zkušenosti: roušky začali ve velkém šít už na jaře pro sebe i pro veřejnost a některé věznice v tom dosud pokračují. Celkem by tchajwanský dar měl Česku ušetřit přes pět miliard korun ročně.