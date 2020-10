Měsíc už v depresi hluboké," zpívala v populárním klipu na jaře u svého zahradního jezírka operní a muzikálová pěvkyně Miroslava Časarová.

Přetextováním árie z Rusalky od Antonína Dvořáka se během jarní vlny koronavirové pandemie umělkyně zviditelnila na sociálních sítích. Skladbu tehdy brala jako způsob, jak s ironií vyjádřit tíhu izolace, do níž se umělci při uzavření divadel či oper dostali. "Nyní mám pocit, že je to skoro horší," říká Časarová HN v týdnu, kdy se v Česku zakázala pěvecká vystoupení a je jisté, že minimálně dalších čtrnáct dní se do práce nevrátí. Na role představení, která možná nakonec neproběhnou, se ale musí intenzivně připravovat dál.