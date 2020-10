◼ EVROPSKÁ UNIE

Země EU poprvé jednaly o migrační reformě

Ministři vnitra zemí Evropské unie zahájili vyjednávání o společné migrační a azylové politice, kterou chce Evropská komise nahradit současná pravidla. Balíček počítá s urychlením návratů neúspěšných žadatelů i s povinnou solidaritou všech členských zemí. Vyvolal souhlas i kritiku, zvláště z východních států. Německý ministr vnitra Horst Seehofer po jednání uvedl, že všechny státy ukázaly vůli k dohodě. Přes různé postoje vidí šanci na základní shodu ještě letos.

◼ USA

Trump odmítá virtuální debatu s Bidenem

Americký prezident Donald Trump řekl, že je pro něj nepřijatelná virtuální debata s jeho demokratickým rivalem v boji o Bílý dům Joem Bidenem a že se takové akce nezúčastní. Byla by to prý ztráta času. To, že se oba politici za týden nestřetnou před televizními kamerami tváří v tvář, oznámili organizátoři debat. Prezident a řada lidí z jeho okolí jsou nyní v izolaci kvůli pozitivním testům na koronavirus. Hlavním termínem prezidentských voleb je 3. listopad.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropskou rozvojovou banku povede poprvé žena

V čele Evropské banky pro obnovu a rozvoj bude poprvé žena. Prezidentkou byla zvolena Francouzka Odile Renaudová-Bassová, vysoce postavená úřednice na francouzském ministerstvu hospodářství a financí. Volba se konala na výročním zasedání, které bylo kvůli koronaviru odloženo z května a uskutečnilo se virtuálně. Banka byla založena v roce 1991, aby pomáhala bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy při přechodu k tržnímu hospodářství.

◼ ČESKO

STAN bude jednat s Piráty o volební koalici

Celostátní výbor STAN rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby v roce 2021. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana krajské volby ukázaly, že spolupráce má smysl, pokud funguje programová i lidská symbióza. Subjekty si kooperaci vyzkoušely i před krajskými volbami v Olomouckém kraji, kde koalice skončila na druhém místě za hnutím ANO.

"

V současné situaci bych neřekl: Nebojte se, uspořádat olympiádu je v pohodě.

Nobuhiko Okabe

Poradce japonské vlády varoval, že pokud se příští léto uskuteční olympijské hry v Tokiu, odložené z letoška, nákaza koronavirem poroste.

◼ ČESKO

Hepatitida na jihu Čech ztěžuje situaci s covidem

Jihočeské nemocnice zatím plánované operace kvůli nárůstu pacientů s koronavirem neruší. Na operace ale budou delší objednací lhůty. Situaci komplikuje nová epidemie hepatitidy A, která vznikla v kantýně železničářů v Českých Budějovicích a hospitalizováno s ní je 21 lidí. S nemocí covid-19 je v kraji hospitalizovaných 110 pacientů. U hepatitidy jde o lokální ložisko, z nějž se nemoc šíří. Hygienici trasují další kontakty všech, kteří v kantýně jedli.

◼ ČESKO

Obžalovaní z kauzy Studénka se vrátí před soud

Krajský soud v Ostravě potvrdil zproštění obžaloby pěti z deseti obžalovaných v kauze železničního neštěstí ve Studénce. U pěti dalších obžalovaných ale prvoinstanční zproštění viny zrušil a nařídil nové projednání. Případ se tak potřetí dostane před Okresní soud v Novém Jičíně, který obžalované už dvakrát obžaloby zprostil. Nehoda se stala v srpnu 2008. Do trosek mostu narazil rychlík, osm cestujících zemřelo, desítky dalších utrpěly zranění.

◼ EVROPA

Španělsko a Portugalsko chtějí fotbalové MS 2030

Zástupci španělského a portugalského fotbalového svazu podepsali dohodu o společné kandidatuře na pořádání fotbalového mistrovství světa v roce 2030. Sousedé z Pyrenejského poloostrova začali zvažovat snahu o získání výročního šampionátu už loni. Světový šampionát v roce 2030 oslaví sto let konání této vrcholné akce pod hlavičkou FIFA. V roce 1930 hostila první ročník Uruguay.

◼ ČESKO

Vědci odsuzují přípravy kanálu Dunaj−Odra−Labe

Desítky českých vědců, včetně děkanů všech přírodovědeckých fakult v zemi, kritizují rozhodnutí vlády o zahájení příprav první části kanálu Dunaj−Odra−Labe. Megalomanský projekt podle nich nenávratně poškodí krajinu. Podle jejich prohlášení je nepřijatelné, aby vláda dělala takové kroky bez náležité společenské a odborné diskuse. Plánování takových projektů je hazard, uvedli. Ministerstvo dopravy reagovalo, že prohlášení je zavádějící.

◼ ČESKO/POLSKO

Náklady s těžbou v Turówě vyjdou Liberecko na 1,5 mld.

Na 1,5 miliardy korun odhadly vodárenské společnosti v Libereckém kraji náklady na ochranu zdrojů pitné vody na českém území v souvislosti s pokračující těžbou hnědého uhlí v polském Dole Turów u česko-polské hranice. Informoval o tom mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. Náklady odhadl Liberecký kraj na žádost poslanců, ministerstvo životního prostředí by mělo odhadované škody a náklady nahlásit Evropské komisi a požadovat jejich náhradu.

◼ ČESKO

Encefalitidou se nakazilo meziročně o pětinu lidí víc

Do konce září se v Česku nakazilo klíšťovou encefalitidou asi o pětinu lidí víc než loni, onemocnělo 665 lidí. Zhruba stejně jako loni bylo případů lymské boreliózy (2832). Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Za září přibylo 77 nových případů, uvedl ve zprávě vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Nejvíc případů bylo v Jihočeském, Jihomoravském kraji a na Vysočině.

◼ ČESKO

Policie chce poslat před soud kauzu úniků ze spisů

Policie chce poslat před soud v kauze úniků z policejních spisů 29 lidí. Kriminalisté už podali státnímu zástupci návrh na obžalobu, uvedla Česká televize. Obvinění včetně policistů a podnikatelů se vesměs podle žalobců provinili neoprávněnou manipulací s informacemi ze spisů, neoprávněným přístupem k systému nebo zneužitím pravomoci úřední osoby, část policie obvinila už v roce 2017. Policie před třemi lety ve věci obvinila 18 lidí včetně bývalých policistů.

◼ ČESKO

Spotřeba elektřiny se do normálu zatím nevrátila

Spotřeba elektřiny v Česku se do hodnot naměřených v minulých letech nevrátila ani v létě. Důvodem stále byla opatření proti novému typu koronaviru, a to i přesto, že o prázdninách byla výrazně uvolněna. Vliv mělo také počasí. Uvedla to firma Amper Meteo. V květnu omezení ekonomické činnosti v důsledku pandemie koronaviru způsobilo meziroční propad spotřeby elektřiny v ČR až o 13 procent, v červnu to bylo o 7,5 procenta.

"

Herci začínali zkoušet novou inscenaci, zatím se budou nejspíš scházet on-line.

Radek Smetana

Ředitel Východočeského divadla v Pardubicích, které stejně jako ostatní divadla od pondělí na dva týdny kvůli opatřením vlády přeruší provoz.

◼ ČESKO/POLSKO/MAĎARSKO

Stavba dálnic byla v ČR proti sousedům pomalejší

Tempo výstavby dálniční sítě v Česku od roku 2000 do roku 2016 bylo proti Polsku a Maďarsku výrazně pomalejší. V Česku vzrostl počet postavených kilometrů o necelé tři pětiny na 790. V Maďarsku se zvýšil o 329 procent na 1924, v Polsku o 358 procent na 1640. Na konferenci ministerstva pro místní rozvoj ke stavebnímu zákonu to řekl člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

◼ ČESKO

Celníci zabavili meziročně více nelegálních automatů

Celníci na jihu Moravy za letošek zabavili už více nelegálních herních zařízení než za celý loňský rok. Letos zatím udělali 37 kontrol, při nich zabavili 170 nelegálních automatů. Loni při 56 kontrolách zadrželi 117 nelegálních automatů. Legální herny jsou až na pár drobných prohřešků bezproblémové. Většinou jde o nepovolenou reklamu, nevyvěšené varování ministerstva zdravotnictví či nepovolené označení provozovny.

◼ ČESKO

Třetinu internetových útoků tvořily krádeže hesel

Zhruba třetina útoků na internetové uživatele v Česku v září mířila na jejich hesla uložená v prohlížečích. Špionské programy se šíří prostřednictvím e-mailů i v českém jazyce. Uvedla to antivirová společnost Eset. Na první příčce kybernetických hrozeb v Česku je trojský kůň Spy.Agent.CTW. Tento škodlivý kód v posledních měsících mířil primárně na Českou republiku, v srpnu cílené kampaně ustaly, ale v září a říjnu byli útočníci opět aktivní.

◼ ČESKO

NSS znovu řeší vyvlastnění parcely u Jaroměře

Nejvyšší správní soud (NSS) nařídil královéhradeckému krajskému úřadu, aby se znovu zabýval vyvlastněním pozemku u Jaroměře na Náchodsku. Důvodem byla plánovaná stavba silničního napojení na dálnici D11. Vlastnické právo k pozemku odňal Městský úřad v Jaroměři v roce 2019. Rozhodnutí potvrdil krajský úřad, žalobu vlastníka pozemku zamítl krajský soud. Ani NSS řadu námitek někdejšího majitele neuznal, nakonec však přesto posoudil kasační stížnost jako důvodnou.

◼ ČESKO

Nejvíce rtuti do ovzduší vypustily Chvaletice

Hnědouhelná elektrárna Chvaletice na Pardubicku, kterou provozuje společnost Sev.en Energy, loni vypustila 537 kilogramů rtuti. Nárůst je výrazný, v roce 2018 to bylo 154 kilogramů. Vede tak žebříček největších znečišťovatelů rtutí v Česku. Následují ji hnědouhelné elektrárny Počerady a Prunéřov, obě v Ústeckém kraji. Vyplývá to z dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování.

◼ ČESKO

V plzeňské zoo se po osmi letech narodila kapybara

V plzeňské zoologické zahradě se před týdnem narodilo po osmileté pauze mládě největšího hlodavce světa − jihoamerické kapybary. Zoo chová tato zvířata od roku 1997. Loni pořídila nová mladá chovná zvířata − tři roční samice z Mnichova a samce z Košic. Chovatelé proto doufají, že ještě letos se dočkají dalších mláďat i od zbývajících samic. Kapybary žijí v Plzni ve společné expozici s lamami vikuňa a nandu pampovými.

◼ ČESKO

MPSV hledá provozovatele systému dávek na tři roky

Ministerstvo práce hledá na další tři roky provozovatele nynějších informačních systémů pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti od firmy OKsystem. Za podporu, rozvoj a ukončování těchto aplikací do spuštění nového celoresortního systému nabízí 600 milionů korun. S vítězem soutěže plánuje podepsat smlouvu v listopadu. Zájemci se mohou hlásit do 30. října. Vyplývá to ze zadávací dokumentace k zakázce.

◼ ČESKO

Obec Vír chce od Lesů ČR převzít zříceninu Pyšolec

Obec Vír na Žďársku chce převzít do své správy zříceninu hradu Pyšolec. Připravuje kvůli tomu směnu pozemků se státním podnikem Lesy ČR. Vírský starosta Ladislav Stalmach řekl, že by mohl Pyšolec patřit obci do konce letoška. Potvrdila to také mluvčí Lesů ČR. Obec chce podle starosty zabránit tomu, aby zřícenina zanikla. Její zdi jsou už ve špatném stavu. O Pyšolec se podle starosty zajímá také Spolek na ochranu památek Bystřicka.

◼ NĚMECKO, POLSKO

Německo odstranilo hraniční sloupy z dob NDR

Z německo-polského pomezí byly odstraněny poslední hraniční sloupy z doby někdejší Německé demokratické republiky. Stalo se tak v době, kdy si Německo připomíná 30 let od znovusjednocení. Jako poslední byly nahrazeny původní betonové sloupy novými ze sklolaminátu v zámeckém parku v saském městečku Bad Muskau. Stejné betonové sloupy byly na někdejší vnitroněmecké hranici mezi NDR a západním Německem.

◼ FRANCIE

Bezdomovci vyhráli 50 tisíc eur na darovaný los

Čtyři bezdomovci ve francouzském přístavním městě Brest vyhráli 50 tisíc eur (téměř 1,4 milionu korun) díky darovanému stíracímu losu za jedno euro. Mladým lidem bez stálého přístřeší ho dal zákazník trafiky, před níž žebrali. Podle trafikanta jeho zákazníci lidem bez domova běžně dávají minci, cigaretu nebo los. Podle loterijní společnosti prý výherci nevědí, jak mají s tak velkou sumou naložit, ale může je přivést k novému životu.

◼ ŠVÉDSKO

Nobelovu cenu za literaturu má Glücková

Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala sedmasedmdesátiletá americká básnířka Louise Glücková. V češtině například vyšly její sbírky Divoký kosatec a Noc věrnosti a ctnosti. Švédská akademie Američanku ocenila za její "nezaměnitelný poetický hlas, který svou prostou krásou mění existenci jedince v existenci univerzální".

◼ KOLUMBIE

Senátor přiznal podíl na vraždě politika v roce 1995

Kolumbijský senátor Carlos Antonio Lozada přiznal, že v roce 1995 zorganizoval vraždu diplomata a politika Álvara Gómeze. Splnil tak pokyn hlavního vojenského velitele levicové gerily Revoluční ozbrojené síly Kolumbie. V Kolumbii vyvolal velký rozruch a překvapil i soudce tribunálu, který zločiny z doby půlstoletého konfliktu v Kolumbii řeší. Prezident země Iván Duque vyzval parlament, aby Lozadu okamžitě zbavil mandátu.

"

Solidarita je nyní nejdůležitější otázkou. Buďte jednotní ve svých rozhodnutích.

Svjatlana Cichanouská