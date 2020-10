Podnikatel David Chmelař se hrdě hlásí k tomu, že je ve společnosti iPrice dvojkou. Do firmy vstoupil před pěti lety, zhruba půl roku poté, co ji německý IT specialista Heinrich Wendel založil. Ten k sobě tehdy hledal partnera, který rozumí byznysu a pomohl by mu dál rozvíjet slevový portál pro nabídky e-shopů a začínající cenový srovnávač. V té době ještě člena managementu bankovní skupiny Wüstenrot Chmelaře nabídka natolik oslovila, že neváhal a spolu s přítelkyní se za prací v iPrice přestěhoval z Prahy do Kuala Lumpuru v Malajsii.