◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropské země odvolávají velvyslance z Minsku

Po Litvě a Polsku odvolávají své velvyslance z Běloruska další země Evropské unie − Německo, Estonsko a Lotyšsko. Podle agentury Reuters to oznámilo litevské ministerstvo zahraničí. Solidární krok podle agentury zvažuje i Česko. V Bělorusku pokračují demonstrace proti oznámenému vítězství Alexandra Lukašenka v srpnových prezidentských volbách, které opozice považuje za zfalšované a které neuznává ani Evropská unie.

◼ ČESKO

Sněmovna podpořila účet pro dlužníky v exekuci

Nezabavitelné peníze budou mít nejspíš dlužníci v exekuci na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to novela občanského soudního řádu, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz. Předloha nyní zamíří k případným úpravám do ústavně-právního výboru. Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu.

◼ ČESKO

Jihočeský kraj povede hejtman Kuba z ODS

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. Strany se dohodly i na personálním obsazení rady. Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS, obě strany si zajistily po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se dostali Piráti, společně TOP 09 a lidovci, sociální demokraté, starostové a Jihočeši 2012.

◼ ČESKO

Krajské koalice vznikly v dalších třech regionech

Čtyři dny po krajských volbách jsou dohodnuté koalice v deseti ze 13 krajů. Ve středu k nim přibyla Vysočina, Ústecký a Zlínský kraj. Jednání o dohodě se pravděpodobně protáhne v Olomouckém kraji. V krajích Karlovarském a Plzeňském povolební vyjednávání uvázla na mrtvém bodě. Víkendové volby vyhrálo v deseti krajích hnutí ANO, doposud získalo tři hejtmany.

"

Mohu říci, že dostaneme slušnou sumu na kulturu a kreativní průmysl.

Lubomír Zaorálek

Ministr kultury (ČSSD) uvažuje o zřízení státního fondu, který by podporoval audiovizuální tvorbu. Peníze na něj by bylo možné získat z evropského fondu obnovy, který má do Česka přinést 182 miliard korun.

◼ ČESKO

Rybáři začnou do Bečvy vysazovat nové ryby

Likvidace uhynulých ryb z řeky Bečvy, které na konci září otrávil uniklý kyanid, přišla rybáře na půl milionu korun. Do kafilerie odvezli více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska. Celkovou škodu však počítají až na desítky milionů korun. V pátek a v sobotu tento týden se chystají vysadit do řeky, ve které kyanid otrávil veškerý život, první ostroretky. Rybáři také kvůli pokrytí vzniklých škod požádali o pomoc veřejnost, vyhlásili transparentní sbírku.

◼ ČESKO

ČNB vydá bankovky s ekonomy první republiky

Česká národní banka plánuje vydat v prvním pololetí 2022 pamětní bankovku s portrétem prvorepublikového ministra financí Karla Engliše. Její podobu představila při slavnostní prezentaci zlaté mince Hrad Buchlov. Další bankovku se chystá vydat roce 2026, s portrétem guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila. První pamětní bankovku vydala v roce 2019 s portrétem Aloise Rašína, prvního československého ministra financí.

◼ ČESKO

O volby z auta byl mizivý zájem

Malý či nulový zájem provázel hlasování z auta pro lidi v izolaci nebo v karanténě kvůli covidu-19. Na stanovištích drive-in mohli hlasovat ve druhém kole senátních voleb. Na většinu ze 44 míst dorazili jednotlivci, někde na voliče čekali marně. Senátora lidé volí ve 26 obvodech, volební místnosti se otevřou v pátek a sobotu. Minulou středu měli lidé v karanténě k dispozici 78 stanovišť.

◼ NĚMECKO

V sídle fotbalového svazu byla razie kvůli daním

Kvůli podezření ze závažných daňových úniků prohledali vyšetřovatelé sídlo Německého fotbalového svazu ve Frankfurtu nad Mohanem a domy jeho současných i bývalých představitelů. Šestici funkcionářů úřady podezřívají z toho, že záměrně zfalšovali údaje o příjmech z reklam na stadionech při zápasech reprezentace v letech 2014 a 2015. Podle státního zastupitelství tím způsobili daňové úniky ve výši 4,7 mi­lionu eur (přes 126 milionů korun).

◼ ČESKO

Podle Křečka přibudou lidé bez nároku na penzi

Kvůli současnému nastavení důchodového systému bude přibývat seniorů bez nároku na starobní důchod, upozornil ombudsman Stanislav Křeček. Podmínku minimální doby pojištění, jež činí 35 let, považuje Křeček za velmi přísnou. "Česko je na špici délky práce, která je vyžadována pro to, aby vznikl nárok na důchod. Žádný jiný evropský stát nevyžaduje tak dlouhou dobu pracovní činnosti," řekl ombudsman.