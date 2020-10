V sociální demokracii oživují po nezdaru v krajských volbách hlasy, že by strana měla spojit síly s ostatními. A možná i změnit název, aby na kandidátky přilákala více nestraníků. Inspirací je nejen spojování pravicové opozice, ale i úspěšný hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten upozadil logo ČSSD, šel do krajských voleb pod hlavičkou hnutí 3PK a získal téměř 15 procent hlasů. Jako jediný sociální demokrat udrží pozici hejtmana.

"Pravice už došla k tomu, že je nezbytné se před volbami spojovat, to samé musí nastat na levici. Jinak to bude sebevražedný boj," vybízí místopředseda strany Michal Šmarda. Problém je, že o potenciální spojence je nalevo nouze. ČSSD si nemůže vybírat tak jako její někdejší rival ODS, která jedná o koalici pro sněmovní volby s lidovci a TOP 09. Sociální demokraté se drží toho, že s komunisty do celostátní koalice nepůjdou, a tak jediná strana, jejíž preference překonávají aspoň hranici jednoho procenta, jsou Zelení.