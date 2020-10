Odložit plánované spojení s Piráty pro sněmovní volby v příštím roce navrhuje místopředseda starostů Petr Gazdík. Pouhý den před tím, než mělo vedení strany o spolupráci hlasovat, vystoupil místopředseda s tvrdou kritikou. Piráti podle něj obelhali starosty při koaličním vyjednávání po volbách ve Zlínském kraji. Chystaná součinnost dvou stran parlamentní opozice tak dostala další ránu. Gazdík připustil, že svou kritikou může plánu uškodit, část Pirátů navíc spolupráci už dříve odmítla.

Do Pirátů se Gazdík pustil poté, co se ve Zlínském kraji rozhodli vstoupit do koalice s ANO, ODS a ČSSD. "Nemůžu označit jejich jednání za férové. V pondělí nám na celostátní úrovni přislíbili, že budeme ve Zlínském kraji postupovat společně. Proto jsme odmítli nabídku ANO jít do vedení kraje. Naopak jsme chtěli podpořit lídryni Pirátů na post hejtmanky. Po dvou dnech se však rozhodli pro něco jiného," popsal Gazdík. "Jsme připraveni, že nás nemusí chtít každý do koalice, ale odmítáme být za blbce," prohlásil. Krajská pirátská jednička Hana Ančincová uvedla, že strana upřednostnila politické cíle před křeslem hejtmana.