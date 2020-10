Stovky tisíc dlužníků, kterým vláda umožnila odklad splátek kvůli koronavirové krizi, musí od listopadu bankám začít vracet napůjčované peníze. Splácení mohli přerušit na tři až šest měsíců, moratorium zákon umožnil od května především u spotřebitelských úvěrů a hypoték. Pomoci to mělo lidem, kteří kvůli koronaviru museli na nemocenskou, do karantény nebo pobírali ošetřovné. Celkově se to týkalo 359 tisíc úvěrů a 445 miliard korun. Třetinu úvěrů už klienti začali splácet.

"Je možné, že u zbývajících 239 tisíc úvěrů se někteří dlužníci dostanou do potíží se splácením, nepůjde ale o nijak závratná čísla," uvedl hlavní analytik České bankovní asociace Vladimír Staňura. Dodal, že pokud nějaké potíže s vracením peněz nastanou, bude to u lidí, kteří čerpají spotřebitelské úvěry, nikoliv u firem.