Největší běloruský portál Tut.by je jen o pár let mladší než jeho český protějšek Seznam.cz. Stejně jako on začínal jako vyhledávač, pak jako agregátor zpráv a následně vybudoval plnohodnotnou zpravodajskou službu. Ve složitých podmínkách autoritářského režimu Alexandra Lukašenka dokázal získat čtenáře, reklamu a stal se asi nejsilnějším nezávislým sdělovacím prostředkem v Bělorusku. Popularitu si získal i díky pokrývání předvolební kampaně opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské. Ovšem v dnešní napjaté situaci po zpochybňovaných prezidentských volbách přišla řada i na něj. Od počátku měsíce mu úřady zrušily licenci sdělovacího prostředku. "Pokračujeme dál," říká v rozhovoru pro HN generální ředitelka Tut.by Ljudmila Čekinová.

"Odebrání licence znamená, že pro nás nebude úplně příjemné pracovat jako novináři na nepovolených akcích, jako jsou každý víkend demonstrace v Minsku a dalších běloruských městech," říká diplomaticky Čekinová. Ve skutečnosti to znamená, že každý novinář Tut.by může být během demonstrací zadržen, obviněn z účasti na nepovolené demonstraci a následně odsouzen na 10 až 14 dní vězení. "Ale my získáváme obsah i od našich čtenářů. Dneska každý s chytrým telefonem může být reportér. Ostatně jeden novinář nemůže být u všeho, zejména v našich podmínkách," naráží Čekinová na krajně decentralizovaný charakter demonstrací, které začínají na různých místech a posléze se protestující stahují do centra města.

Tut.by založil v roce 2000 programátor a podnikatel Jurij Zisser, který v 90. letech vytvářel především software pro bankovní systémy. Ve stejném roce stál i u zrodu hlavní běloruské hostingové společnosti Hoster.by, na jejíchž serverech dnes běží zhruba třetina tamních stránek. "Začínali jsme jako vyhledávač, byl tam zadarmo mail. Naším cílem bylo stát se běloruským Yahoo," říkal o počátcích webu Zisser. Hlavním konkurentem vyhledávače ale byl ruský Yandex, jehož Tut.by porazil v počtu návštěv až v roce 2018. Zatímco Yandex zcela vědomě pod tlakem Kremlu rezignoval na zpravodajství, které mohlo být trnem v oku Putinova režimu, Tut.by naopak vytvářel plnohodnotné médium.